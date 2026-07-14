Undersköterska till Bjärkegården
Alingsås kommun, Äldreboende Bjärke / Undersköterskejobb / Alingsås Visa alla undersköterskejobb i Alingsås
2026-07-14
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Bjärkegårdens äldreboende ligger i Sollebrunn och är ett boende för både demenssjuka och personer med fysiska funktionsnedsättningar. Boendet består av sju stycken avdelningar med 66 boendeplatser. Runt Bjärkegården finns flera fina uteplatser och grönområden. På en av uteplatserna har vi hönor som går lösa sommartid, vilket är ett uppskattat inslag. En av våra avdelningar har dessutom en huskatt.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska hos oss består av att stötta våra brukare i deras vardag genom att ge en god individuell omvårdnad utifrån deras behov. Vårt mål är att skapa en meningsfull vardag för var och en som bor hos oss. Du kommer i huvudsak att arbeta för en god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation och rapportering enligt gällande lagstiftning och riktlinjer ingår i uppdraget. I arbetet ingår även delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab-personal.
I rollen som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande då dina arbetsdagar innebär allt från personlig omvårdnad, ge mediciner till att sitta ner och prata en stund med den som behöver. Du närvarar även vid välkomstsamtal, upprättar och uppdaterar löpande genomförandeplaner, har kontakt med anhöriga och dokumenterar enligt gällande lagstiftning i våra digitala system.
Du kommer arbeta schemalagd tid dag, kväll och helg och du har möjlighet att vara med och påverka din schemaläggning. Samplanering mellan avdelningarna på Bjärkegården är en självklarhet i enlighet med Alingsås kommuns bemanningsstrategi.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• bo i närområdet eller ha tillgång till bil eller motsvarande, då kollektivtrafiken till Sollebrunn är begränsad
Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen.
Du arbetar med omsorgstagaren i fokus och har ett tryggt och professionellt förhållningssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt samt arbetar självständigt när det behövs. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att dela med dig av kunskap och stötta dina kollegor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-14 Eller enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Äldreboende Bjärke Kontakt
Enhetschef
Heidi Juntoft heidi.juntoft@alingsas.se +46322616833 Jobbnummer
10002027