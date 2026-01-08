Undersköterska till Bjärke hemtjänst, Sollebrunn
2026-01-08
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vill du ha ett arbete där du bidrar till att skapa en meningsfull vardag för andra? Nu söker vi dig som vill jobba som undersköterska inom Bjärke hemtjänst i Sollebrunn!Hos oss på Bjärke hemtjänst får du arbeta i en dynamisk och samarbetsinriktad miljö där vi varje dag skapar trygghet och livskvalitet för våra brukare. Vi utgår från våra nybyggda lokaler i centrala Sollebrunn och täcker ett stort område från Gräfsnäs och Långared till Magra, Mellby och Sollebrunn. Med bil eller cykel tar vi oss ut för att ge den bästa möjliga omsorgen.
Varför jobba i Bjärke?
* Arbeta i små orter och på landsbygden med utgångspunkt från Sollebrunn
* Närhet till flera orter såsom Alingsås, Nossebro, Trollhättan och Vårgårda
* Personliga möten
* Upplev vacker natur och landsbygdens idyll
* Ett meningsfullt, ansvarsfullt och viktigt arbete där du gör verklig skillnad
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning med kollektivavtal
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Publiceringsdatum2026-01-08
Inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd samt god och säker omvårdnad till brukare utifrån deras individuella behov och önskemål i det egna hemmet. Inom Bjärke hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från brukarens egna resurser och förmågor.
Du utgår från din enhet och arbetar enligt rutiner och genomförandeplaner som beskriver vilka insatser som ska utföras. Arbetsuppgifterna varierar beroende på brukarens behov och kan omfatta allt från personlig vård och omsorg, larmhantering och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter till social samvaro. Du närvarar även som kontaktperson vid välkomstsamtal, upprättar och följer upp genomförandeplaner, har kontakt med anhöriga samt dokumenterar enligt gällande lagstiftning i våra digitala system.
I ditt uppdrag som undersköterska kommer du att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål. Du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
* Har goda datorkunskaper
* Behärskar svenska språket väl både i tal och skrift
* Innehar B-körkort
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet inom äldreomsorg eller annan vårdverksamhet
Du är van att arbeta via digitala plattformar och följer arbetsplatsens handlingsplaner, policys och riktlinjer samt socialtjänstlagens bestämmelser enligt SoL §1:1. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är empatisk, engagerad, lugn och ansvarsfull samt har ett stort intresse för att arbeta med människor. Du har förmåga att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå gemensamma mål. Du uttrycker dig tydligt både muntligt och skriftligt och har förmåga att framföra idéer och information på ett strukturerat och anpassat sätt, beroende på mottagare och situation. Med ditt intresse för att förstå och respektera andras perspektiv, bidrar du till att skapa ett positivt och respektfullt arbetsklimat.
ÖVRIGT
Tjänsten som undersköterska innefattar schemalagd arbetstid, vilket innebär arbete på dag, kväll samt helg.
Vi tillämpar löpande urval och välkomnar därför din ansökan redan idag.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Kuvertet ska uppvisas obrutet. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsenheten för hantering av din ansökan.
