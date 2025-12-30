Undersköterska till Bemanningsenhetens poolverksamhet
2025-12-30
Som medarbetare i bemanningspoolen arbetar du inom våra verksamheter; äldreboende, hemtjänst, bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans och korttidshem för barn och unga.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för. Leenden, tacksamhet, förtroende, skratt, vänskap och livshistorier- här är du alltid uppskattad och betydelsefull.
För att kunna ge de bästa förutsättningarna för att våra brukare/patienter ska få en så bra stöd och omsorg som möjligt och att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande utbildning och kompetensutveckling och om du vill finns alla möjligheter att testa olika roller och att göra intern karriär.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Vill du ha flexibla, spännande och utvecklande arbetsdagar? Som undersköterska hos oss har du en tillsvidareanställning i sektor vård och omsorgs bemanningspool med hela sektorn som din arbetsplats. Arbetet som medarbetare i bemanningspoolen innebär en stor variation, både när det gäller arbetsplats och arbetsuppgifter. Din roll innebär att ersätta en annan medarbetare vid frånvaro och arbetets innehåll beror på vart du för dagen har din placering.
Du kommer att arbeta både inom avdelningen för äldreomsorg (hemtjänst, äldreboende) och inom avdelningen för funktionsnedsättning (bostad med särskild service, personlig assistans och korttidshem för barn). Att arbeta i bemanningspoolen innebär att vara flexibel både vad gäller arbetstider och arbetsplatser, då du arbetar över verksamhetsområdena.
Poolpersonal täcker frånvaro på dag, kväll och nattetid. Arbetstiden är förlagd enligt schema med tjänstgöring varannan helg.
"Fantastiskt roligt jobb, man gör gott. Man går hem och känner att man har gjort ett bra jobb och hjälpt andra. Det är ett tacksamt jobb, man ger vardagen en guldkant".
/medarbetare sektor vård och omsorgKvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet från arbete enligt individens behov i centrum, IBIC.
För att lyckas i denna roll skall du vara flexibel i ditt förhållningssätt och trivas med att den ena dagen inte är den andra lik. Du har lätt för att skapa nya relationer och har en god förmåga att röra dig in och ur olika verksamheter. Du är en ansvarstagande och serviceinriktad person som sätter individens behov i centrum.
Du behöver kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet omfattar många kontakter och dokumentation. Då Skövde kommun är finskt förvaltningsområde är det extra bra om du kan finska. Vi förutsätter att du har datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation.
För att kunna arbeta inom sektorns alla verksamheter är det en förutsättning att du kan cykla och har körkort och tillgång till egen bil.
Att vilja stötta och utveckla andra människor är en av de egenskaper som behövs allra mest i vårt samhälle. Och du som har den i dig är den verkliga framtiden.
Vid anställning ska utdrag från polisens belastningsregister kunna visas.
Från och med den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om sektor vård och omsorg: https://www.skovde.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/tjanstepersonsorganisation/sektor-vard-och-omsorg/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
