Undersköterska till BB och förlossningen
Förlossningen i Hudiksvall hanterar cirka 900 förlossningar per år från graviditetsvecka 32. Vår BB-avdelning har åtta vårdplatser, alla har eget rum där partner har möjlighet att stanna kvar under vårdtiden. Vi arbetar för att hålla ihop familjen och eftersträvar "0 separation". Vi har också en obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud och specialistmödravård samt en gynekologisk mottagning med bland annat fertilitetsmottagning och abortmottagning.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss roterar du mellan BB och förlossningen. Tjänsten erbjuder variation mellan det mer akuta och det planerade. På förlossningen är du en viktig teammedlem tillsammans med barnmorskan på sal. På BB hjälper och stöttar du dom nyblivna föräldrarna i deras roll tillsammans med övriga kollegor. Stor vikt läggs vid amning, det vill säga att barnet har en bra position vid bröstet och rätt sugtag.
Som undersköterska på förlossningen kommer du bland annat att arbeta med
• att assistera barnmorska och/eller läkare under förlossningen samt stötta och peppa mor och partner i deras viktiga uppgift
• provtagningar
• efterskötning av barn efter förlossning.
Som undersköterska på BB kommer du bland annat att arbeta med
• att tillmata barn på kopp vid behov, vilket du kan hjälpa familjen med i början och sedan lära ut till föräldrarna
• att ta kontroller på barnet så som till exempel andningsfrekvens, syresättning i blodet (POX), och transkutant billirubin
• andra kontroller och provtagningar.
Hos oss får du
• arbeta i team med barnmorska/sjuksköterska tillsammans med undersköterska
• fast individuellt schema vilket innebär att du är med och skapar din individuella schemarad.
Vi arbetar treskift, det vill säga dag, kväll och även natt vid behov.
Vi söker dig som är lugn och trygg i din yrkesroll, är van att ta eget ansvar och kan arbeta självständigt. Du är duktig på att arbeta patientnära med stor lyhördhet för familjens behov. Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord; professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du är barnspecialistundersköterska eller har tidigare yrkeserfarenhet inom barn/kvinnosjukvård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret. Kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
