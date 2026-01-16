Undersköterska till BB/Förlossningen, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2026-01-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Länskliniken Obstetrik och gynekologi i Norrbotten bedriver en bred verksamhet vid samtliga fem sjukhus. För oss inom Region Norrbotten är det viktigt att erbjuda trygg och säker vård. Här får du möjlighet att vara en del av ett stöttande och kompetent team, som arbetar för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.
Vi sökerVi söker dig som har undersköterskeutbildning med goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård eller barn- och ungdomssjukvård samt tidigare erfarenhet av akutsjukvård, BB och förlossningsvård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du mogen, trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och anpassar dig efter situationen. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt, samt ser möjligheter i förändringar. Vidare är du självgående då du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete och arbetar självständigt.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska på BB och förlossningen deltar du i omvårdnaden av familjen, där du även är ett stöd i samband med förlossningen och den första tiden på BB. Amning och tidig anknytning är också stora fokusområden på vår klinik.
Du arbetar i ett team bestående av läkare, sjuksköterskor eller barnmorskor och undersköterskor, där samarbete och stöd är centralt för att säkerställa bästa möjliga vård för våra patienter.
Det här erbjuder vi dig
• Individanpassad introduktion med en engagerad och erfaren handledare
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenAntal tjänster: 5-6 st
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstiden är förlagd under dag, kväll och helg, men även enstaka nätter kan förekomma. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Riika Engladotter riika.engladotter@norrbotten.se 076-272 50 78 Jobbnummer
9688167