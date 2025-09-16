Undersköterska till BB/Förlossningen, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2025-09-16
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Obstetrik och Gynekologi består av gynekologisk mottagning, Specialistmödravård och BB/Förlossning/gynekologisk avdelning med runt 500 förlossningar/år. På kliniken arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i välfungerande team. Hos oss erbjuds även friskvårdsbidrag och arbetstidsmodell med önskeschema! Nu söker vi en undersköterska till oss. Tjänsten avser ett vikariat på heltid till och med 2026-12-31 med tillträde enligt överenskommelse.
Undersköterska till BB/Förlossningen, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du ett varierande, utvecklande och spännande arbete där ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna består av:
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på BB med eftervård av nyblivna mammor och deras barn
Förlossning och gynekologisk avdelning (aktiv stöttning till den födande kvinnan och dess partner)
Att assistera barnmorska och läkare
Provtagning av både nyblivna mammor, bebisar och gynekologiska patienter
Städning av patientsalar och andra utrymmen
Förråds- och mathantering
Möjlighet till individanpassad inskolning, god arbetsmiljö och återkommande interna utbildningar. Arbetet innefattar dag, kväll- och nattjänstgöring.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en undersköterskeutbildning eller är godkänd motsvarande termin på sjuksköterskeutbildningen
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av akutsjukvård
Är utbildad barnundersköterska
Har erfarenhet av arbete inom barn- och kvinnosjukvård
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Ulrica Karlsson +4666057820 Jobbnummer
9512076