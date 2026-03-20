Undersköterska till avdelning K129, Brännskadecentrum
Söker du ett roligt och stimulerande jobb? Nu har du nu möjligheten att bli en i vårt härliga gäng! Vi är en klinik som riktar vårt fokus framåt genom utbildning, utveckling och forskning.
Nu har du möjligheten att bli en del av vår arbetsgrupp som har ett välkänt gott rykte utifrån vår arbetsmiljö och vårt goda utbildningsklimat.
Vårt erbjudande
Hand- och plastikkirurgiska kliniken med Brännskadecentrum är en region- och riksenhet med omfattande högspecialiserad klinisk verksamhet inom handkirurgi, plastikkirurgi och brännskadevård. Brännskadecentrum är en av Sveriges två rikskliniker för avancerad brännskadevård. Verksamheten består av både avancerad vård, kirurgisk akutsjukvård och mottagning. Vi är ett stort kompetenscentrum för sårvård och rehabilitering, från fingerleden till hela kroppen med målsättning att återfå bästa tänkbara funktion.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
I din funktion som undersköterska kommer du huvudsakligen arbeta med våra patienter på vårdavdelning för brännskador, hand och plastik. Som ny på jobbet får du en individuell introduktion. Du kommer att få handledare knuten till dig under din introduktion som du även under din anställning kan ha som stöd och bollplank. Din arbetsledare kommer att ha regelbundna uppföljningssamtal med dig under din introduktion så att du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Du ges också möjlighet att gå bredvid på våra olika verksamheter för att få en inblick i hela vår spännande verksamhet. Vi tillämpar individuell schemaplanering enligt poängmodellen. Hör gärna av dig så berättar vi mera.
Om dig
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Se baskrav för anställning av undersköterska:http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=5790
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1162".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)

Arbetsplats
Hand- och plastikkirurgiska kliniken US

Kontakt
Vårdenhetschef Henrik Tomsson henrik.tomsson@regionostergotland.se

Jobbnummer
9811531