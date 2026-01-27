Undersköterska till Avdelning 45
2026-01-27
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Avdelning 45 med inriktning hematologi/infektion söker nu undersköterska.
Som undersköterska på vår vårdavdelning kommer du både att möta patienter med hematologiska sjukdomar och patienter med infektionssjukdomar. Den större delen av patienterna tas in akut och vi har en stor variation vad gäller vårdtider, diagnoser, behandlingar och ålder. Många av våra patienter har ett komplicerat vårdförlopp med ett akut insjuknande som kräver ett snabbt och adekvat omhändertagande.
Tjänsten innebär att du kommer arbeta som undersköterska på avdelning 45 där du arbetar i ett nära samarbete med kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, kuratorer och sekreterare och läkare. Vi erbjuder ett arbete med varierande arbetsuppgifter och du möts ständigt av nya utmaningar. Tillsammans med oss får du en bred och djup kompetens i omhändertagande av patienter med hematologiska sjukdomar. Avdelning 45 och avdelning 27 har ett nära samarbete och vi ser det som naturligt att man kan arbeta på båda avdelningarna.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med bakgrund inom sjukhusvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av hematologi och akutsjukvård.
Vi söker dig som är lugn och trygg i din yrkesroll. Då vi arbetar i team ställs stora krav på samarbetsförmåga, helhetssyn och flexibilitet. Du är engagerad och har en vilja att utvecklas inom din profession. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är tillsvidare.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
