Undersköterska till Avdelning 205, Ögonsjukvård!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du undersköterska och vill arbeta på en avdelning där det finns en stark teamanda och stor omtanke om såväl patienter som kollegor?
Om din framtida arbetsplats
På Avdelning 205 arbetar 37 medarbetare och vi har 16 vårdplatser.
Vi lägger stor vikt kring omsorg och arbetar alltid utifrån patienternas förutsättningar med stor respekt. Vi har ett fokus på teamarbete och arbetar tillsammans för en hög patientsäkerhet, god vård och att vårdkvalitén ständigt förbättras.
Om verksamheten
Med drygt 300 medarbetare är vi en av Sveriges största ögonverksamheter. Vi är en forskningsintensiv verksamhet som ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling. Huvudverksamheten är lokaliserad på Mölndals sjukhus, men ögonsjukvården bedrivs även på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus och på Sahlgrenska sjukhuset. Vår verksamhet är indelad i 14 processer efter olika subspecialiteter, inom medicin och kirurgi. I varje process finns medarbetare från olika yrkeskategorier (sjuksköterskor, medicinska sekreterare, optiker, ortoptister, ögonsjuksköterskor, kanslister, läkare, koordinatorer, fotografer och undersköterskor) alla med hög kompetens inom området.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som undersköterska på Avdelning 205 får du en stor variation i ditt arbete. Här vårdas patienter med medicinska och kirurgiska ögonsjukdomar. Vi har korta vårdtider med en medeltid på två dygn, snabba flöden och en låg vårdtyngd. Arbetet är varierande både vad gäller intensitet, patienter och uppgifter. Du träffar patienter som bland annat drabbats av näthinneavlossning, glaskroppsblödning och keratit. Du stöter även på traumafall där orsak till ögonskada kan vara till exempel fyrverkerier, idrottsskador eller stick- och skärskador. Patienterna vi möter är allt från ett år och uppåt. Under helger och kvällar hjälper du till i vår akutverksamhet som då bedrivs på avdelningen. På helgerna vårdar vi även patienter från verksamheten Handkirurgi.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med ögonsjukvård. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel, ha god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du trivs med att ta ansvar, ta egna initiativ och att arbeta i ett team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
