Undersköterska till avdelning 20 infektionskliniken
2026-01-26
Är du en flexibel undersköterska som gillar variation, fartfyllt arbete och att jobba i team? Välkommen till oss på Infektionskliniken på Vrinnevisjukhuset!
Vårt erbjudande
Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på avdelning 20 utför du sedvanliga undersköterskeuppgifter som finns inom akutsjukvård. Patientarbetet bedrivs i vårdlag med sjuksköterska och undersköterska/or med ansvar för cirka 7 patienter. Teamet förutom sjuksköterska/undersköterska består av andra professioner så som; läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut samt kurator. Andra stödfunktioner som finns tillgängliga dagtid på vardagar är vårdsamordnare och koordinator. Dagtid och kvällstid finns tre vårdlag och på natten ett arbetslag med ansvar för hela avdelningen. Vardagen på avdelning 20 är väldigt varierande med stor bredd på både diagnoser och patientklientel. Även arbetstempot är omväxlande. Dessa variationer i arbetet gör att man som undersköterska måste vara flexibel och kunna anpassa sig inför de situationer man ställs inför. Detta gör att man tidigt får erfarenhet och bredd. I Infektionsklinikens unika kompetens ingår att vårda sjukdomar som kräver isolering och tillämpning av särskilda hygienrutiner för att förhindra smitta till/mellan patienter och vårdpersonal.
Dina arbetsuppgifter blir bland annat ansvar för den basala omvårdnad som patienterna behöver, venprovtagning, skötsel av urinkateter, sårvård med eller utan dränage av olika slag, hantera Bladder Scan, ta EKG samt allt annat omvårdnadsarbete som ryms inom begreppet akutsjukvård.
Arbetsgrupp
Infektionskliniken är en länsövergripande klinik med cirka 160 medarbetare. På avdelning 20 har vi en arbetsgrupp med både erfarna och relativt nya medarbetare. Här är det viktigt att vi tar ansvar för arbetet tillsammans och att vi är varandras arbetsmiljö. Som medarbetare på Infektionskliniken blir man inkluderad i gemenskapen och blir en självklar del av teamet. Vi anser att vi har en miljö där alla hela tiden lär sig nya saker och att det är väldigt viktigt med ett lärande och ett öppet klimat där man alltid vågar ställa frågor. Vi har en tydlig struktur över kontinuerlig utveckling och informationsspridning i form av interna och externa föreläsningar, veckovisa avdelningsmöten, veckobrev samt genom en samverkan med infektionsavdelningen på Universitetssjukhuset.
Om dig
Baskrav för anställning av undersköterska:
Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande.
För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Gärna erfarenhet av akutsjukvård. Erfarenhet av infektionssjukvård är även högt meriterande.
Använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga:
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
