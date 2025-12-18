Undersköterska till avd Fyra, korttidsavdelning
2025-12-18
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.
Vi arbetar utifrån Socialförvaltningens vision.
Uppdraget: Att ge Rättviksborna i alla skeden av livet rätt stöd, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt genom att skapa en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Syftet: Att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Rättviksbon ska kunna ansvara för att leva ett självständigt liv och ha en god hälsa genom hela livet.
På korttidsavdelningen jobbar åtta undersköterskor med olika lång erfarenhet, vi värdesätter god arbetsmiljö högt och du kommer till en trevlig arbetsplats med högt i tak och gott kollegialt stöd.
Vi har nära samarbete med sjuksköterska och personalen på Rehab.
Då vi möter personer med olika behov erbjuds personalen regelbundet internutbildning.
Korttidsavdelningen riktar sig till personer i olika åldrar som har ett behov av stöd och hjälp i olika omfattning. De personer som vistas på avdelningen kan vara svårt sjuka, vårdas i livets slut eller vara i behov av rehabilitering, mobilisering, återhämtning, avlastning för anhöriga eller kommer in för utredning.
Syftet med verksamheten är att de som kommer till korttidsavdelningen ska få den hjälp de behöver utifrån egna förutsättningar och behov samt få god omvårdnad. Korttidsavdelningen har 8 vårdplatser.
Rättviks kommun som arbetsgivare satsar på trygga anställningar med bra arbetsmiljö och bra förmåner så som rabatterat periodkort på Dalatrafik, förmånscykel och friskvårdsbidrag.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans i personalgruppen som arbetar enligt ett rehabiliterande förhållningssätt, möter vi hela stöd- och omvårdnadsbehovet för vårdtagare på avdelningen. Insatserna är anpassade utifrån individuell genomförandeplan som görs tillsammans med vårdtagaren och ett tvärprofessionellt vårdteam. Avdelningen har ett nära samarbete med kommunens rehab för att arbetet ingår det att jobba med pedagogiska verktyg, hantering av hjälpmedel samt motivera vårdtagaren till att delta i sin egen rehabilitering för att bli så självständig som möjligt.
Du kommer att ingå i ett nätverk med kunniga kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och är intresserad av sjukvård samt att stötta och motivera vårdtagaren till att bli självständig utifrån egen förmåga. Du bemöter vårdtagaren med värdighet och respekt samt är kunnig eller intresserad av att utveckla dina kunskaper inom medicinsk omvårdnad. Eftersom vi har dokumentationsskyldighet ska du behärska det svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: https://www.rattvik.se/jobb-och-foretagande/jobba-i-rattviks-kommun/lonestruktur-i-rattviks-kommun.html
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
