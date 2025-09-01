Undersköterska till avd. 8 Akut- och heldygnsvård Beroendecentrum
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Avdelning 8 tar emot beroendepatienter med ett avancerat psykiatriskt och/eller somatiskt vårdbehov.
Våra lokaler är utformade för att ge tryggare, säkrare och effektivare vård- och arbetsmiljö och vi har samma bemanning varje dag, dygnet runt. Hos oss vårdas kvinnor avskilt för att öka deras trygghet.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Arbetet på avdelningen innebär en spännande blandning av somatisk och psykiatrisk intensivvård. Du får ett stort egenansvar i arbetet och nära samarbete med läkare och sjuksköterskor. Vi erbjuder olika förmåner som flexibel arbetstid, fri sjukvård i öppenvård och friskvård. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Dina personliga egenskaper
Som person är du öppen och social med förmåga att hantera människor i svåra situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmåga att arbeta i grupp. Du bör gärna ha ett intresse för vår patientgrupp och att arbeta med både psykiatrisk och somatisk vård.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska är ett krav. Erfarenhet av arbete inom akutpsykiatri och/eller akutmottagning är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, dag/kväll eller natt. Heltid dag/kväll: 37 tim/vecka, natt: 32,20 tim/vecka, alternativt deltid enligt överenskommelse. Vi arbetar två helger av fem.
Urval och intervjuer genomförs löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Övrig information
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
