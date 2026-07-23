Undersköterska till Avd 50, Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Mora Visa alla undersköterskejobb i Mora
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta personcentrerat i ett tryggt team med nära samarbete och möjlighet att utvecklas?
På Avdelning 50, Medicinkliniken Mora lasarett, välkomnar vi nu fler undersköterskor som vill vara med och skapa god vård - tillsammans. Hos oss är teamkänslan stark, patienten i centrum och arbetsglädje en självklar del av vardagen. Avdelning 50 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot njursjukdomar, lungsjukdomar och mag- tarmsjukdomar. Vi vårdar ofta patienter med komplexa behov och arbetar personcentrerat för att skapa trygg, säker och sammanhållen vård. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare tätt tillsammans. I det dagliga arbetet samarbetar vi även med rehabpersonal, dietist och logoped. Varje yrkesroll är betydelsefull och bidrar till både hög vårdkvalitet och en god arbetsmiljö.
Så arbetar vi:
Teamarbete är grunden i vårt arbetssätt - vi tar stöd av varandra under arbetspasset
I varje team ingår undersköterskor, sjuksköterska och läkare
Teamet ansvarar gemensamt för patienterna under arbetspasset och på rondPubliceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du närmast patienten och är en central del i det dagliga vårdarbetet. Dina arbetsuppgifter är varierande och viktiga för helheten kring patienten. Under arbetspasset hjälper du patienterna med samt utför exempelvis:
Allmän omvårdnad
Kontroll och uppföljning av mätvärden
Provtagning
Såromläggningar
Måltidssituationer
Då du arbetar närmast patienten kommer du ha en central roll i att upptäcka symptom och tecken på ohälsa hos patienten, som du sedan lyfter i ditt team och därmed skapar grundförutsättningar för en god och säker vård
Vad erbjuder vi dig?
Ett välkomnande och engagerat team med hög kompetens och starkt kollegialt stöd
Individuell och anpassad inskolning utifrån dina tidigare erfarenheter
Fortlöpande internutbildning och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
Ett närvarande och tillgängligt ledarskap
En arbetsplats där vi värnar om både patientsäkerhet och arbetsglädjeKvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska (Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaket via vuxenutbildning)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet från internmedicinsk vårdavdelning
Kan uppvisa diplom från Vård- och omsorgscollege
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är trygg, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att bli fler i vårt team!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:691". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Magnus Johansson magnus.a.johansson@regiondalarna.se 0250-493012 Jobbnummer
10010131