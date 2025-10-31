Undersköterska till avd.26, Södertälje sjukhus
2025-10-31
Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden.
VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är totalt 360 personer fördelat på nio vårdavdelningar och ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser.
Undersköterska till avdelning 26 på Södertälje sjukhus:
Avdelning 26 är en geriatrisk avdelning för multisjuka äldre med särskilt fokus på kognitiva sjukdomar, akuta förvirringstillstånd och basal palliativ vård.
Nu söker vi dig som skulle vara intresserad av att arbeta med ovanstående fokusområden. Vi är en nytänkande avdelning där samtliga medarbetare får vara delaktiga i utvecklingsprocesser och där vi vill ligga i framkant av hur vi tar oss an nya arbetssätt kring våra patienters behandling. Detta innebär för dig möjligheter till att påverka hur vi arbetar i framtiden och detta hoppas vi att du kommer uppleva som en bidragande faktor till en god arbetsmiljö.
På avdelningen arbetar vi med kontinuerlig kompetensutveckling som går hand i hand med din personliga utvecklingsplan och vi tillämpar Region Stockholms kompetensstegar för undersköterskor i klinisk vård. Stort fokus läggs bl.a. på omvårdnad vid kognitiv svikt.
I din roll som undersköterska är du en nyckelspelare i omvårdnaden av patienterna. Du förväntas ha ett personcentrerat förhållningssätt och utgår ifrån att varje patient har unika behov och förutsättningar där även patientens närstående är en viktig pusselbit och tillgång. Inflytande, delaktighet och arbetsglädje är nyckelord för ditt dagliga arbete och vi ser patientsäkerhet, samarbete och kommunikation som viktiga delar.
Som ny talang hos oss får du en individuellt utformad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet. Introduktion och handledning sker inte enbart på avdelningen utan du får också delta i introduktionsutbildningen som består utav färdighetsträning, föreläsningar och gruppdiskussioner.
Dina personliga egenskaper:
Egenskaper som värdesätts hos oss är personlig mognad, noggrannhet, ödmjukhet med ett gott bemötande till våra patienter och dina kollegor. Som person är du engagerad, positiv och lyhörd inför patienternas behov. Du kan arbeta strukturerat och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter när det behövs samt värdesätter ett gott samarbete kollegor sinsemellan.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
• Minst två års erfarenhet av vård av äldre på sjukhus.
Meriterande:
• Erfarenhet av kognitiv svikt
• Erfarenhet av palliativ vård
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Dag, kväll, helg. Deltid kan diskuteras.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
