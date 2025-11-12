Undersköterska till Attendo Fiskebäck
2025-11-12
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Fiskebäck äldreboende ligger i Västra Frölunda, vackert beläget med hänförande utsikt över småbåtshamnen och havet. Här finns 109 lägenheter uppdelade på 7 avdelningar. Vi erbjuder korttidsboende, parboende, boende för somatiskt sjuka och personer med demensdiagnos.
Hos oss arbetar vi allihop för att göra skillnad på riktigt! Här finns sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut , gruppchefer , undersköterskor, vaktmästare, lokalvårdare och chefer i ett stort härligt team!
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor. Som person är du noggrann och engagerad i de boende och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig med undersköterskeutbildning med erfarenhet av omvårdnadsarbete inom äldreomsorgen. Meriterande är utbildning/erfarenhet inom demens samt tidigare delegeringar i t ex läkemedelshantering.
Vi söker nu medarbetare till våra somatiska och demensavdelningar på ca 70-80%. Arbetstid är förlagd dag/kväll samt varannan helg.
Kvalifikationer, du måste ha:
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Erfarenhet inom äldreomsorg
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift
God datorkunskap/datorvana
Arbetstillstånd.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge det lilla extra, den dagliga guldkanten, till våra boende. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Du är engagerad och försöker aktivt förbättra verksamheten på ett positivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare. På Attendo Fiskebäck har du nära kontakt med din närmsta gruppchef och verksamhetschef. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 2025-12-10 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du inte fått någon respons på din ansökan inom tre veckor har du inte gått vidare i rekryteringsprocessen.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Lana Lekic, biträdande verksamhetschef
