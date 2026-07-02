Undersköterska till Aspgården
Söderköpings kommun / Undersköterskejobb / Söderköping Visa alla undersköterskejobb i Söderköping
2026-07-02
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, Norrköping
, Valdemarsvik
eller i hela Sverige
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!
Vi erbjuder dig
Nu söker vi en undersköterska till vårt härliga gäng. Aspgården är beläget i Östra Ryd i Söderköpings kommun bestående av 23 lägenheter fördelat på två avdelningar. Lägenheterna har olika boendeformer bestående av korttidsboende, växelboende samt särskilt boende.
Aktivitet är en viktig del i vardagen och hos oss erbjuds exempelvis sittgympa och bingo eller att tillbringa tid i vår stora trädgård.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Hos oss har du varierande arbetsuppgifter där varje dag bjuder på nya möten och möjligheter att göra skillnad. Arbetet är omväxlande – ingen dag är den andra lik. Du får arbeta både praktiskt och socialt, med fokus på att skapa trygghet och livskvalitet i människors vardag. Du bistår våra äldre med praktisk hjälp och ger stöd i vardagliga situationer utifrån de boendes individuella behov, vilket återspeglas i all omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltider och klädvård etc.
Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och utförandeplaner samt att ha ett nära samarbete med andra yrkeskategorier kring de boende så som sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.
Vi söker dig som i ditt arbete har förmåga att utgå ifrån varje individs behov och förutsättningar. Tjänsten förutsätter att du engagerat dokumenterar utifrån gällande lagstiftning i vårat verksamhetssystem Lifecare. I arbetet ingår även att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Arbetstider varierar och vi söker dig som kan arbeta dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du bidrar med ett professionellt bemötande till alla du träffar och har ett positivt engagemang för arbetet. Vi värdesätter laganda och att du bidrar till en god arbetsmiljö. Meriterande är erfarenhet av arbete inom äldrevård och/eller demensvård. Som undersköterska ser vi det som självklart att du möter människor på ett professionellt och respektfullt sätt. Har du erfarenhet av Senior Alert och BPSD ser vi det som meriterande. God datavana krävs. Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift är ett krav då dokumentation är en viktig del.
Som person är du lyhörd, flexibel och har lätt att samarbeta och hitta lösningar på de problem på de utmaningar som uppstår. Du ska vara intresserad av att arbeta med människor och tillsammans med dina arbetskamrater skapa ett klimat där vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad
Tillträde: Enligt överenskommelse, löpande urval/intervjuer kommer att genomföras
Ansök senast: 2026-08-09
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning erbjuds.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings Kommun
(org.nr 212000-0464), https://www.soderkoping.se/
614 96 ÖSTRA RYD Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef
Susanne Olsson susanne.olsson@soderkoping.se +4612118347 Jobbnummer
9988265