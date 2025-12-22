Undersköterska till Askenäs vård- och omsorgsboende
2025-12-22
Är du en engagerad undersköterska som brinner för att göra skillnad? Nu har du chansen att vara med från start och sätta din prägel på Askenäs helt nyrenoverade vård- och omsorgsboende! Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att skapa en varm och trivsam miljö för våra boende.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Hos oss på Askenäs i Odensbacken möts du av ljusa, nyrenoverade lokaler och fyra trivsamma avdelningar - Björken och Almen (kognitiv svikt) samt Eken och Lönnen (somatik). Här bor totalt 38 hyresgäster som vi finns till för varje dag.
Som undersköterska på Askenäs blir du en viktig del av ett engagerat team med erfarna och hjälpsamma kollegor. Du arbetar nära sju kollegor på din avdelning, men samarbetar också över avdelningsgränserna med totalt 35 undersköterskekollegor - vi är ett gäng som verkligen ställer upp för varandra! Tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kockar och övrig personal bidrar du till att skapa trygghet och glädje i vardagen för hyresgästerna.
Arbetsuppgifterna är varierade och meningsfulla där omvårdnad, städning, köksansvar och delegerad medicinhantering varvas med aktiviteter som sittgympa, korsord, bingo och bordsbowling. När vädret tillåter tar vi gärna en promenad i det naturfina närområdet. Som kontaktperson har du också lite extra ansvar för två av våra hyresgäster, vilket ger en fin möjlighet att bygga nära relationer.
Hos oss får du ett jobb som verkligen gör skillnad - varje dag!
Välkommen till ett tryggt, glatt och utvecklande arbetslag där vi tror på samarbete, omtanke och arbetsglädje.
Exempel på arbetsuppgifter:
• på ett pedagogiskt sätt stödja hyresgästen i vardagliga aktiviteter/sysselsättning
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• samverka med anhöriga och andra i hyresgästens nätverk som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra aktörer, t.ex. regionen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
Om arbetsplatsen
Askenäs är ett vård- och omsorgsboende som ligger i lantliga Odensbacken ungefär 2,5 mil öster om Örebro. Det ligger i ett lugnt område med fin natur precis utanför dörren. Askenäs har helt nyrenoverade lokaler som blev klara under våren 2025. Boendet har 36 lägenheter där två stycken är par-boenden, det finns totalt 38 platser för hyresgäster.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, driven och vågar tänka nytt. Eftersom Askenäs är ett nyrenoverat och nystartat boende, vill vi att du lockas av möjligheten att vara med och påverka, utveckla rutiner och bidra till en verksamhet där både hyresgäster och personal trivs.
Som undersköterska hos oss är du en trygg och stabil person med ett genuint engagemang för människor. Du möter våra hyresgäster på ett professionellt och varmt sätt - med lugn, uppmärksamhet och omtanke i varje möte. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg, kreativ och inspirerande arbetsmiljö där vi ständigt lär av varandra. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med hyresgästen och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver i olika datasystem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
Meriterande:
• B-körkort
• erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemet Treserva/Lifecare
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemet Medvind
• erfarenhet av att driva aktivering och aktiviteter i grupp och individuelltTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast möjliga eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer sker digitalt v 2 och 3. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
