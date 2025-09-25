Undersköterska till Ardalagården
2025-09-25
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Arbetet innebär
Avdelningen för vård och omsorg söker en undersköterska för tillsvidareanställning inom särskilt boende.
Du kommer att utföra arbetsuppgifter kring den personliga omsorgen, omvårdnad och dokumentation samt delegerade hälso- sjukvårdsuppgifter. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vem är du?
För att passa i rollen är du genuint intresserad av vård och omsorg och du ska ha en hög servicenivå och gott bemötande i arbetet. Vi uppmuntrar till individens självbestämmande genom lyhördhet och respekt. Det är av vikt att du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med människor, har hög flexibilitet samt kan samarbeta med andra. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
- Vård och omsorgsutbildning är ett krav för undersköterskeanställning
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande
- God kunskap i svenska språket i både tal och skrift
- Datavana för att dokumentera i verksamhets- och dokumentationssystem
B-körkort är ett krav.
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du i stället bli anställd med titeln vårdbiträde alternativt biträde.
Övrig information och förmåner
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kväll och helg.
Rekryteringsprocessen påbörjas omgående och pågår löpande under hela ansökningstiden.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
