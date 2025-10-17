Undersköterska till anhörigavlösning - Natt
2025-10-17
Vård- och omsorgsförvaltningen vid Östersunds kommun söker nu en driven undersköterska till Södra strand anhörigavlösning till natten. Avdelningen utför växelvård med 12 platser. Växelvård innebär att en medborgare under planerade perioder vistas på boendet och får den vård och omsorg som behövs, samtidigt som anhöriga får möjlighet till avlastning och återhämtning.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska till vår nattenhet på Södra strand som består av sammanlagt tre undersköterskor. Arbetet utförs självständigt men du samarbetar med särskilt boende Västervik som är i samma byggnad, vilket innebär att man aldrig är helt ensam under natten. Tempot varierar beroende på vilka medborgare som för närvarande vistas på boendet och det är vanligt att vissa gäster är vakna under natten. Sjuksköterskor finns inte på plats i byggnaden men kan nås via telefon vid behov. Det finns även möjlighet till stöd och kunskapsutbyte med fysioterapeut och arbetsterapeut, som arbetar dagtid. Deras stöd ges främst skriftligt, till exempel i frågor som rör hjälpmedel.
Tjänsten omfattar 67,96 % med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad inom förvaltningen. Arbetstiden är förlagd till nattjänstgöring. Vi arbetar efter ett 15 veckors schema med ett rullande upplägg där arbetspassen återkommer var tredje vecka.
Ditt nya jobb
Som undersköterska på Södra strand anhörigavlösning arbetar du med personlig omvårdnad och service för de medborgare som vistas där. Du bidrar till att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos medborgarna, samtidigt som du avlastar deras anhöriga. Ditt uppdrag är att vårda och ta hand om medborgarna under natten. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. Arbetet utförs självständigt men i samarbete med personalen på det särskilda boendet Västervik i samma byggnad.
Eftersom kommunikationen främst sker skriftligt ställs höga krav på tydlighet gentemot dagpersonalen. Under natten ingår även att förbereda frukost, underlätta för dagpersonalen och utföra städning enligt gällande rutiner. Utöver detta hålls gemensamma nattmöten några gånger per år, vanligtvis en till två gånger per halvår. Du dokumenterar även i våra verksamhetssystem, vilket är en viktig del av dina arbetsuppgifter.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Stötta vid förflyttningar
• Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
• Olika typer av provtagning
• Tillredning av lättare måltider
• Benlindning
• Skötsel av olika inneliggande utfarter (exempelvis urinkateter eller stomi)
• Enklare såromläggning
• Omvårdnadsdokumentation
• Städning vid behov
• Förberedelse av frukost
Din kompetens

Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
• Arbetslivserfarenhet som undersköterska minst 3 år
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• Tidigare haft delegering
Meriterande
• Utbildning med inriktning mot demens
• Erfarenhet av att arbeta natt inom äldreomsorg
• Erfarenhet med inriktning mot äldre, demenssjuka personer
Vi söker dig
Vi söker dig som har ett gott omdöme och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en empatisk förmåga och är trygg, stabil och har självinsikt. Det är av stor vikt att du kommunicerar på ett tydligt sätt och kan fatta snabba beslut som du sedan agerar utifrån. Du är serviceinriktad, lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Det är betydande för verksamheten att du kan skilja på det personliga och det professionella. Du behöver kunna förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
