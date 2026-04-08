Undersköterska till Ängsviken, Henån
Orust kommun / Undersköterskejobb / Orust Visa alla undersköterskejobb i Orust
2026-04-08
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orust kommun i Orust
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ängsviken ligger i centrala Henån beläget vid hamnen. Boendet består av tre permanenta enheter samt en korttidsenhet. Stora delar av boendet är nyligen renoverade och planen är att renovera samtliga delar för att skapa en trivsam miljö att bo, besöka och arbeta i. I dagsläget finns det två somatiska enheter och en demens enhet. Sammanlagt finns det plats för 51 hyresgäster på Ängsviken. Som anställd tillhör man en enhet men förväntas kunna samarbeta med de övriga enheterna i huset. Vi söker just nu undersköterskor till somatiska enheten kajutan.
Äldreomsorgen i Orust Kommun har som mål att bli Sveriges bästa äldreomsorg, vill du vara med på resan mot målet?

Arbetsuppgifter
Som undersköterska inom Sektor omsorg i Orust kommun utgår du ifrån ett salutogent förhållnings-/arbetssätt, vilket innebär fokus på livskvalitet för individen. Arbetssättet skall leda till en god och säker omsorg och vård, där individen genom delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. I uppdraget ingår också att på delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Dokumentation är en del av det dagliga arbetet samt kontinuerlig uppföljning. Ditt uppdrag präglas av ansvar, samspel och strävan efter bästa möjliga möte. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad.
Om dig
Vård och Omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, kvalifikationer som undersköterska. Grundläggande datakunskaper är ett krav.
Som person har du hög arbetsmoral, en god kommunikationsförmåga, är trygg i dig själv och bemöter människor på ett engagerat och professionellt sätt. Du är en positiv person som ser möjligheter, är flexibel och tycker om att arbeta i en föränderlig miljö. Du ska vara nytänkande och öppen för alternativa arbetssätt där den enskilde är i fokus. Du är en organiserad och strukturerad person som klarar av att samarbeta väl med andra. Framförallt ska du tycka det är roligt och stimulerande att arbeta med omsorg om den enskilde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, 12 månader eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning, ange löneanspråk
Tillträdesdag: Omgående eller överenskommelse
Sista dag att ansöka är 26-04-03
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), https://www.orust.se/
Åvägen 2-6 (visa karta
)
473 80 HENÅN Kontakt
Enhetschef
My Lööv my.loov@orust.se 0304-334248 Jobbnummer
9842483