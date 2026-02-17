Undersköterska till Änggårdsbackens vård- och omsorgsboende
2026-02-17
Om jobbet
Du som undersköterska har en viktig samhällsroll.
Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna på Änggårdsbackens vård- och omsorgsboenden att leva ett värdigt och meningsfullt liv?
Änggårdsbacken, beläget på Per Dubbsgatan 4, nära Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har idag totalt 169 platser fördelade på tre hus. Nu söker vi nya kollegor som vill jobba som undersköterska riktat mot äldrepsykiatri.
Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar i det egna hemmet som är en del av vård- och omsorgsboendet.
I arbetsuppgifterna ingår allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Du är också kontaktpersonal som hjälper hyresgästen att formulera sina behov och önskemål.
Din arbetstid är schemalagd dag, kväll och helg.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet. Ta chansen att göra skillnad i människors liv!
Kvalifikationer
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
- Datorvana för att kunna dokumentera i IT-system
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet från arbete inom vård- och omsorg
I din roll träffar du många människor, vilket kräver att du kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du ska vara respektfull, öppen i dina möten och du ska alltid ha hyresgästernas bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter.
Välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
Göteborgs Kommun
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Desirée Davidsson, enhetschef
desiree.davidsson@aldrevardomsorg.goteborg.se
031-3661760
9747573