Undersköterska till Angereds hemtjänstcentral, Hammarkullen Hjällbo
2025-11-06
Om jobbet
Välkommen till vår hemtjänstcentral i Angered - Här möts du av ett härligt gäng med många erfarna medarbetare där samarbete, omtanke och gott bemötande står i centrum.
Då vår enhet växer söker vi nu tre undersköterskor till Hammarkullen/Hjällbo. Vi sitter tillsammans med tre hemtjänstenheter och natt/trygghetslarm på vår hemtjänstcentral i Angered Centrum. Sök tjänsten idag och bli en del av vårt team!
För oss är det viktigt med teamarbete och det är något vi just nu sätter ramarna för tillsammans med hemsjukvården. Vi har alltid omsorgstagaren i centrum och tycker det därför är viktigt att omsorgstagaren är delaktig i utformandet av sina insatser.
Som undersköterska arbetar du nära människor och är ett stöd i varje individs vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Du motiverar och stimulerar de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg till serviceinsatser. Målet är att göra det möjligt för den enskilde att kunna bo kvar i sitt hem så länge de själva önskar.
Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare.
I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktperson/fast omsorgskontakt och du ska, tillsammans med den enskilde, planera, genomföra, uppdatera och dokumentera arbetet. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte ha använt dig av de system som används inom Göteborgs stad får utbildning i dessa.
De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd.
Publiceringsdatum2025-11-06

Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du kan antingen visa intyg från Socialstyrelsen, utbildningsintyg eller visa att du tidigare varit tillsvidareanställd som undersköterska
• Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift samt dokumentations- och datorvana
• B-körkort och körvana
• Cykelvana och kan tänka dig att använda el-cykel i arbetet
Meriterande men inte ett krav:
• Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete gärna inom hemtjänst
• Erfarenhet av social dokumentation och kontaktpersonal/fast omsorgskontakt
• Erfarenhet av att skriva genomförandeplaner enligt IBIC

Dina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor. I din roll tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
I din roll är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras.
Vårt jobb har sina utmaningar, men är alltid meningsfullt. Tycker du att detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Arnela Zubcevic arnela.zubcevic@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3651067 Jobbnummer
9592071