Undersköterska till Almby hemtjänst
2025-11-17
Välkommen till Almby hemtjänst! Vi ser till att vardagen fungerar och att våra kunder känner sig trygga, oavsett behov. Vi växer och söker därför fler engagerade undersköterskor som vill vara med och skapa meningsfull omsorg. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Almby hemtjänst är en av Örebro kommuns största hemtjänstenheter. Som undersköterska hos oss har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet. Du får ett 30-tal kollegor som varje dag gör insatser, stora som små, i våra kunders liv. Vissa har omfattande vårdbehov, andra behöver hjälp med enklare vardagssysslor. Oavsett behov utgår vi alltid från individen, med omtanke och respekt.
Vi arbetar rehabiliterande och tar tillvara på varje persons egna förmågor. Du blir en del av ett team med undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, där du har ett självständigt men stöttande arbete. Mycket av vårt arbete sker med cykel, men vi har även en bilgrupp. Just nu söker vi fler medarbetare, dels på grund av ett ökat behov i området, dels för att några av våra fantastiska kollegor går vidare till studier. Det här är ett tillfälle att bli en del av ett tryggt och öppet arbetsklimat där dina idéer och din kompetens är viktig.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ge personlig omvårdnad och service utifrån kundens individuella behov
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt m.m.
• upprätta och följa genomförandeplaner tillsammans med kunden
• samverka med undersköterska, arbetsterapeut och sjuksköterska och anhöriga utifrån kundens behov
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• tillsammans med resten av arbetsgruppen vara delaktig i att utveckla arbetssätt och metoder inom hemtjänsten
• ha kunskap om och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Vi utgår från Landbotorpsallén i Ladugårdsängen och arbetar i områdena Ladugårdsängen, Sörby, Sörbyängen, delar av Almby samt Ekeby-Almby. Vi har även ett nära samarbete med Marka hemtjänst.
Nyfiken på hur det är att jobba hos oss? Lyssna gärna på våra medarbetare som berättar om sin vardag på Almby hemtjänst.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
För att trivas hos oss tror vi att du har en empatisk förmåga och ett genuint engagemang för människor med olika behov. Du är trygg i dig själv, visar omtanke och har lätt för att samarbeta med andra. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du behöver behärska det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kunder och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• kunna cykla
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystem
• B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: omgående
Antal tjänster: 7
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Förlängd annonsering. Sista ansökningsdag är 23 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
