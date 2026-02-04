Undersköterska till Aleris Basal hemsjukvård Nordväst

Aleris Sjukvård AB / Undersköterskejobb / Sollentuna
2026-02-04


Undersköterska till Aleris Basal hemsjukvård - gör skillnad där den behövs som mest
Vill du arbeta nära patienten, använda din kompetens fullt ut och känna att ditt arbete verkligen gör skillnad - varje pass? Hos oss i Aleris Basal hemsjukvård får du en viktig roll i att skapa trygg och kvalitativ vård i patientens hem, när vårdcentralerna har stängt.

Om företaget
Aleris Basal hemsjukvård arbetar på uppdrag av vårdcentraler och husläkarmottagningar under kvällar, nätter och helger. Vi finns där när behovet är som störst. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län och är en del av Aleris Närsjukvård, tillsammans med bland annat ASIH, specialiserad palliativ vård, Rehab Station och Uppsala Närakut.
Hos oss möts du av erfarna kollegor, tydliga strukturer och ett gemensamt fokus: trygg vård, med människan i centrum.
Din roll
Som undersköterska hos oss arbetar du på delegering av sjuksköterska och utför varierade och meningsfulla arbetsuppgifter, bland annat:

Läkemedelsadministrering

Insulin, sond- och stomivård

Inhalationer

Sårvård

Du dokumenterar i journalsystemet Take Care och använder Epsilon för planering av arbetspass. Ett administrativt team finns alltid tillgängligt för att stötta dig i planering och struktur - så att du kan fokusera på patienten.
Du utgår från vårt kontor i Sollentuna på Turebergsvägen 5 och arbetar inom ett avgränsat geografiskt område. Mellan patientbesöken använder du våra miljöklassade bilar.
I denna rekrytering söker vi tillsvidareanställd personal på cirka 70 procent.
Det här erbjuder vi dig
Hos Aleris vill vi att du ska trivas, känna dig trygg och kunna utvecklas över tid. Förutom våra gemensamma förmåner som du kan läsa om här så erbjuder vi inom hemsjukvården:

En genomtänkt introduktion med uppföljning

Ett närvarande ledarskap och korta beslutsvägar

En arbetskultur där engagemang, ansvar och nya idéer uppmuntras

En god arbetsmiljö där du aldrig står ensam i ditt uppdrag

Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter samarbete.
Du:

Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen

Har erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter

Har god datorvana och erfarenhet av Epsilon och Take Care

Har B-körkort

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom hemsjukvård.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och lugn även när tempot är högt. Du har ett professionellt bemötande och sätter alltid patientens trygghet och behov först.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning

Omfattning: Deltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Kollektivavtal: Finns

Så ansöker du
Låter det här som ett uppdrag för dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av Aleris. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi använder arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. Uppfyller du grundkraven skickas testerna ut automatiskt. För att gå vidare i processen behöver testerna genomföras med godkänt resultat.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig.

Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7171297-1824426".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aleris Sjukvård AB (org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Turebergsvägen 5 (visa karta)
191 47  SOLLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aleris Sverige

Kontakt
Linda Edvardsen
linda.edvardsen@aleris.se
0728578217

Jobbnummer
9723642

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aleris Sjukvård AB: