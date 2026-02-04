Undersköterska till Aleris Basal hemsjukvård Nordväst
Undersköterska till Aleris Basal hemsjukvård - gör skillnad där den behövs som mest
Vill du arbeta nära patienten, använda din kompetens fullt ut och känna att ditt arbete verkligen gör skillnad - varje pass? Hos oss i Aleris Basal hemsjukvård får du en viktig roll i att skapa trygg och kvalitativ vård i patientens hem, när vårdcentralerna har stängt.Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Aleris Basal hemsjukvård arbetar på uppdrag av vårdcentraler och husläkarmottagningar under kvällar, nätter och helger. Vi finns där när behovet är som störst. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län och är en del av Aleris Närsjukvård, tillsammans med bland annat ASIH, specialiserad palliativ vård, Rehab Station och Uppsala Närakut.
Hos oss möts du av erfarna kollegor, tydliga strukturer och ett gemensamt fokus: trygg vård, med människan i centrum.
Din roll
Som undersköterska hos oss arbetar du på delegering av sjuksköterska och utför varierade och meningsfulla arbetsuppgifter, bland annat:
Läkemedelsadministrering
Insulin, sond- och stomivård
Inhalationer
Sårvård
Du dokumenterar i journalsystemet Take Care och använder Epsilon för planering av arbetspass. Ett administrativt team finns alltid tillgängligt för att stötta dig i planering och struktur - så att du kan fokusera på patienten.
Du utgår från vårt kontor i Sollentuna på Turebergsvägen 5 och arbetar inom ett avgränsat geografiskt område. Mellan patientbesöken använder du våra miljöklassade bilar.
I denna rekrytering söker vi tillsvidareanställd personal på cirka 70 procent.
Det här erbjuder vi dig
Hos Aleris vill vi att du ska trivas, känna dig trygg och kunna utvecklas över tid. Förutom våra gemensamma förmåner som du kan läsa om här så erbjuder vi inom hemsjukvården:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
Ett närvarande ledarskap och korta beslutsvägar
En arbetskultur där engagemang, ansvar och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö där du aldrig står ensam i ditt uppdrag
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter samarbete.
Du:
Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Har erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter
Har god datorvana och erfarenhet av Epsilon och Take Care
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom hemsjukvård.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och lugn även när tempot är högt. Du har ett professionellt bemötande och sätter alltid patientens trygghet och behov först.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Omfattning: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Lön: Individuell lönesättning
Låter det här som ett uppdrag för dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av Aleris. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi använder arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. Uppfyller du grundkraven skickas testerna ut automatiskt. För att gå vidare i processen behöver testerna genomföras med godkänt resultat.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig.
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
