Undersköterska till äldrepsykiatri mottagning i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2025-11-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet. Psykiatriska kliniken har flyttat till nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Boende- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket märks på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken är klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Vi söker en undersköterska/skötare till
Äldrepsykiatriska mottagningen som erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer över 60 år. Vid mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, skötare samt medicinsk sekreterare. Vi samverkar dagligen med olika aktörer så som socialtjänst, primärvård, försäkringskassa och arbetsförmedling.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska inom psykiatrisk öppenvård är ett mycket varierande och spännande arbete. Kärnan i vår verksamhet är mötet med patienten. Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bokar självständigt in personer på telefonbesök, digitala besök, mottagningsbesök och utför en del provtagning. Som undersköterska samarbetar du i tvärprofessionella team tillsammans med läkare, skötare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Telefonrådgivning och receptförfrågan sker oftast via tele-q men även via 1177. I arbetet kan det ingå hembesök varvid körkort kan vara bra men är inget krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd omvårdnadsutbildning som undersköterska och med intresse av psykiatri. Har du en vidareutbildning inom psykiatri är det meriterande men inget krav.
Du är en närvarande och varm person som med expertkunskap och omsorg bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Som undersköterska blir du en del av en arbetsplats där alla ser varandra och hjälps åt där du bidrar med kunskap och engagemang som påverkar många. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor. Då det är mycket telefonkontakt så läggs stor vikt vid att du har gott bemötande och språklig kunskap.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Avdelningschef
Mikael Wikström mikael.wikstrom@regionvasterbotten.se 090-785 64 35 Jobbnummer
9602290