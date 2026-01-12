Undersköterska till äldreomsorgen i Myrviken
Bergs kommun / Undersköterskejobb / Berg Visa alla undersköterskejobb i Berg
2026-01-12
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergs kommun i Berg
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu en kollega till äldreomsorgen på Dalsätra i Myrviken, Bergs kommun. Vi erbjuder ett roligt, ansvarsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad i andra människors vardag. Varmt välkommen med din ansökan till oss - en framåt kommun som rekommenderas av alla!Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Dalsätra är ett särskilt boende med 20 lägenheter beläget i Myrviken med närhet till naturen och gångavstånd till affärer och busshållplats. Ett särskilt boende är en boendeform för äldre personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt, och inte längre kan bo kvar i sitt eget hem. Omvårdnadspersonal finns tillgängliga på boendena i kommunen dygnet runt, med ett vardagsrehabiliterande arbetssätt. Arbetet ska genomsyras av helhetssyn, respekt och engagemang.
Som undersköterska hos oss på Dalsätra ingår du i en kompetent arbetsgrupp som består av vårdbiträden och undersköterskor. Du arbetar med att ge omvårdnad och socialt stöd till våra boende och brukare som är i behov av hjälp för att klara sin vardag. Vårt arbete utgår från individens behov och önskemål, där dialog och samverkan är viktiga redskap för att uppnå vård och omsorg av hög kvalitet. Genom att arbeta hos oss bidrar du till att skapa en miljö för den enskilde som präglas av gemenskap, samvaro, delaktighet och aktivitet.
Arbetsuppgifterna består av att hjälpa människor med exempelvis: hygien, klädsel och städning samt stödja vid måltid. Arbetsuppgifter delegerade av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan också förekomma. Samarbete är en mycket viktig del i din arbetsvardag och du arbetar tillsammans med dina närmaste kollegor och hälso- och sjukvårdspersonal för den enskilde individen. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation samt kontakt med anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och/eller sjukvård. Kommunikation och dokumentation är viktiga redskap i arbetet, vilket ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som undersköterska hos oss behöver du vara duktig på att kommunicera och ha ett konstruktivt och empatiskt bemötande. Vidare ser vi gärna att du är engagerad och delaktig i att utveckla vår verksamhet. Du är duktig på att samarbeta, är kreativ och tar initiativ till aktiviteter för de boende.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Att arbeta inom Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Tjänsten är en visstidstjänst på 100% till och med 31 augusti 2026 med tillträde enligt överenskommelse. Urval och kallelse till intervju kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen till oss på Dalsätra!
Kontaktinformation
Mats Danielsson, Enhetschef, 0703803008, lena.backman@berg.se
Lena Backman, HR-konsult, 0687-163 28, lena.backman@berg.se
Arbetsplats
Dalsätra väg 6
830 24 Oviken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5061948366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
Enhetschef
Mats Danielsson lena.backman@berg.se 0703803008 Jobbnummer
9679382