Undersköterska till akutmottagningen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2025-09-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du jobba på Norrbottens modernaste akutmottagning där vi arbetar i team och sätter patienten i fokus? Gillar du när ingen dag är den andra lik, drivs du av att utveckla både dig själv och verksamheten?
Då har du nu chansen att bli en av våra engagerade och framåtblickande medarbetare! Se mer på detta youTube-klipp om vad det innebär att arbeta hos oss: https://youtu.be/f821VcosiZk?si=6XJeo1fH0bKSXvRo
Vi sökerNu söker vi dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård och tidigare erfarenhet från akutsjukvård, till exempel akutmottagning, intensivvård eller ambulanssjukvård. Det är meriterande om du har vidareutbildningar som till exempel gipsteknik, akutsjukvård eller annan utbildning relevant för arbetsplatsen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du flexibel och van att arbeta strukturerat. Du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Som person är du stabil, har en god samarbetsförmåga och kan hantera komplexa frågor.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska på akutmottagningen kommer du stegvis att läras upp i de olika funktionerna som finns här och samtidigt kommer du då att bredda din kompetens och ge dig variation i arbetet.
Du kommer att få möta allt från mindre åkommor till det mest akuta, möta patienter i alla åldrar - från nyfödda till 100-åringar. Du kommer att ingå i ett glatt team med trygga kollegor som är villiga att dela med sig av sina kunskaper.
På akutmottagningen värdesätter vi verkligen idéer till förändring och arbetar ständigt för att förbättra, både för patienten och för verksamheten. Vi är stolta över vår arbetsplats samt har ett positivt och respektfullt bemötande till både personal och patienter.
Det här erbjuder vi dig
• Vi erbjuder dig med vidareutbildning och erfarenhet från annan verksamhet att bibehålla din kompetens där genom att, årligen återkommande, erbjudas möjlighet till placering inom det verksamhetsområdet
• Strukturerad inskolning på minst 4 veckor, beroende på tidigare erfarenhet, där vi under inskolningen följer upp hur det går och om det finns behov av ytterligare tid för introduktion
• Efter inskolningen kommer du att erbjudas en mentor för att ytterligare trygga din första tid här på din nya arbetsplats
• Interna utbildningar varje vecka, anpassade efter personalens önskemål och behov
• Schemamodell med anpassad veckoarbetstid och heltidslön. Schemat fokuserar på återhämtning och ger dig därmed stora möjligheter att förena arbete med fritid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd dag/kväll. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Sandra Andersson-Nyström sandra.andersson-nystrom@norrbotten.se 0920-28 23 54 Jobbnummer
9519494