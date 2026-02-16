Undersköterska till Akutmottagningen i Ängelholm
2026-02-16
Vill du vara med och forma framtidens akutsjukvård? Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och som vill vara med och göra vården bättre för de som söker vård på vår akutmottagning. På Ängelholms sjukhus vill vi skapa den vård som vi vill ge till våra nära och kära. Nu söker vi en ny kollega då en av våra undersköterskor snart lämnar enheten för nya utmaningar.
Ängelholms sjukhus har en medicinsk akutmottagning som har ett nära samarbete med Kvälls- och Helgmottagningen och närsjukvårdsavdelningar med olika inriktningar. Akutmottagningen är öppen klockan 08.00 till 20.00 alla dagar. För att möta invånarnas behov av en mer nära vård startade Region Skåne en ny vårdform för drygt ett år sedan och akutmottagningen ingår sedan dess i förvaltning Nära vård och hälsa som är under uppbyggnad.
Vi som arbetar på Akutmottagningen har valt att arbeta just här eftersom det är en spännande och dynamisk arbetsplats. Vi är ett gäng med god sammanhållning och vårt interna värdegrundsarbete ligger oss varmt om hjärtat. Här kommer du till en enhet där det är högt i tak och en arbetsgrupp som trivs och stöttar varandra. Gott samarbete i personalgruppen och ett bra bemötande mot patienter och anhöriga är viktiga delar i vår verksamhet. I den nationella patientenkäten som återkommande genomförs för bedömning av patienternas upplevelser av vården får vår akutmottagning återkommande väldigt fina omdömen, 97 % av våra patienter har känt sig väl omhändertagna och trygga under sin vistelse hos oss, något vi såklart är glada och stolta över.
För oss är grunden till en välfungerande verksamhet en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, samarbetar och mår bra. I detta arbete har alla ett ansvar, som vi driver tillsammans. Vi vill nu ha din hjälp i vårt fortsatta utvecklingsarbete för att göra Akutmottagningen ännu bättre!
I rollen som undersköterska på akutmottagningen består dina arbetsuppgifter av omvårdnad och behandling av den akut sjuka patienten. Alla patienter som söker vård på Akutmottagningen bedöms och prioriteras utifrån sina sjukdomssymtom, så kallad triagering. Hos oss arbetar vi i team med sjuksköterska, undersköterska, läkare och medicinska sekreterare.
Akutmottagningen har också ett tätt och uppskattat samarbete med Kvälls- och helgmottagningen som har uppdraget att tillgodose medborgarnas behov av akut oplanerad primärvård på kvällar och helger. Som undersköterska är du delaktig även i denna vård.
Det är viktigt för oss att våra medarbetare känner engagemang och arbetsglädje, därför arbetar vi för att individanpassa ansvarsområden på arbetsplatsen. Detta innebär att du kommer få ta ansvar och driva de frågor som är viktiga i de områdena du är mer engagerad och har kunskap i.
Hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling som sker med hjälp av vårt kliniska träningscentrum KTC, förvaltningsövergripande utbildningar och genom att nyttja de interna kunskaper som finns i personalgruppen på Ängelholms sjukhus.
Vi hoppas att du har fått en bra inblick i vår verksamhet och vi ser fram emot att träffa dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad undersköterska med ett stort intresse för akutsjukvård. Det är viktigt för oss att du vill arbeta just här! Eftersom vi är en verksamhet med många olika kontaktytor och delverksamheter behöver du flexibelt kunna möta ett omväxlande arbete med en varierande arbetsbelastning. Vi vill dessutom att du delar våra värderingar när det gäller ett patientfokuserat arbetssätt och en arbetsglädje i yrket som undersköterska samt att du dras till internmedicinsk sjukvård och vår typ av mindre akutmottagning. Hos oss kommer du till en spännande och utvecklande verksamhet i förändring och därför ser vi gärna att du har god samarbetsförmåga samt att du är nyfiken och vill lära dig nya saker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
När det kommer till de formella kraven välkomnar vi dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning sjukvård/akutsjukvård. Därtill har du goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Vi har ett nära samarbete med primärvården och därför är det en fördel om du har kunskap inom journalsystemen Melior och PMO. Har du tidigare arbetat på en akutmottagning ses det som mycket meriterande för tjänsten.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
