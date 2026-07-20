Undersköterska till Akutmottagning i Trelleborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Undersköterskejobb / Trelleborg Visa alla undersköterskejobb i Trelleborg
2026-07-20
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Är du utbildad undersköterska och vill arbeta med oss som brinner för akutsjukvård? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Lasarettet i Trelleborg är det lilla sjukhuset med det stora hjärtat. Verksamhetsområde (VO) akut och medicin har cirka 270 medarbetare som bedriver internmedicinsk verksamhet inom kardiologi, endokrinologi, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi och neurologi. I detta ingår en stor mottagningsverksamhet, tre slutenvårdsavdelningar och en dagsjukvårdsavdelning.
Akutmottagningen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa. Hos oss på akutmottagningen i Trelleborg bedrivs internmedicinsk akutsjukvård alla dagar i veckan mellan klockan 08.00 till 20.00. På vardagar mellan klockan 08.00 till 16.00 tar vi även emot patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska symtom. Årligen har vi cirka 13 000 besök och närmare 1 000 larm.
Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Därtill arbetar vi nära anestesi och specialistkonsulter. Nästan alla patienter som vårdas inom internmedicin i Trelleborg passerar genom akutmottagningen och det är där vi tillsammans gör skillnaden. Hos oss arbetar närmare 40 medarbetare, av vilka några är specialiserade inom akutsjukvård. Vi har en bred kompetensspridning från nyligen examinerade till många års erfarenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Arbetet på akutmottagningen är varierande och består bland annat av triagering, övervakning och behandling av den akut sjuka patienten så som till exempel vid prio 1-larm. I ditt uppdrag som undersköterska på akutmottagningen arbetar du med bland annat omvårdnad, provtagning och omläggningar. Tillsammans arbetar vi i en omväxlande och stimulerande miljö där det ställs krav på flexibilitet och samarbete.
Hos oss erbjuds du en bred grund med ett individuellt anpassat introduktionsprogram, där progressionen sker genom successivt ökat ansvar. Vi har olika positioner såsom team, larm, ortopedi och inskrivning. Vi har lokala introduktionsutbildningar såsom S-HLR och återkommande övningsscenario.
Arbetstiden är förlagd blandat dag, kväll samt helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning akutsjukvård. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Därtill har du arbetslivserfarenhet inom slutenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet inom akutsjukvård.
Som person är du trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter istället för hinder. Du har stort engagemang och en positiv inställning, drivs av nya utmaningar och har ett öppet sinne för att lära dig nytt. Vi ser gärna att du har god kommunikationsförmåga då vi arbetar i team. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i vår beskrivning? Kan du se dig själv som medarbetare i vårt team? Då hoppas vi få möjlighet att lära känna dig!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Har du inte beviset kommer du att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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231 55 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Susanne Lundblad, Enhetschef Susanne.Lundblad@skane.se 041055080 Jobbnummer
10007516