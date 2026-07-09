Undersköterska till Akutavdelning i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Undersköterskejobb / Ystad Visa alla undersköterskejobb i Ystad
2026-07-09
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Lasarettet i Ystad är det välkomnande akutsjukhuset som präglas av öppenhet och gemenskap. Vi har korta kontaktvägar och en närhet till varandra som gör samarbete enkelt. På lasarettet har vi verksamhet dygnet runt och ett brett utbud av specialiserad vård. Vi bedriver både akut- och planerad hälso- och sjukvård med omtanke om varje patient. Vårt mål är att vara ett personligt sjukhus i framkant - vi arbetar tillsammans för en god, säker och personcentrerad vård.
Välkommen till Akutavdelning (AVA) i Ystad. Här får du som undersköterska en bred kunskapsbas. Du får ett ansvarsfullt arbete med många spännande och lärorika uppgifter. I teamet får du en viktig funktion och hos oss värdesätts allas kunskap för att kunna ge patienterna bästa möjliga vård. Vi tar hand om patienter som behöver akuta insatser innan de kan gå vidare, antingen till en vårdavdelning eller till hemmet.
Hos oss arbetar vi inom alla specialiteter, även om de allra flesta patienter har behov av vår internmedicinska kompetens. Vidare har vi ett nära och gott samarbete med våra kolleger på akutmottagningen och vi lär oss ständigt av varandra. Tillsammans arbetar vi för att göra det akuta flödet ännu smidigare med patienten som den stora vinnaren.
Vill du vara en del av utvecklingen? Vi välkomnar en undersköterska som vill arbeta på en avdelning med god omvårdnad, respekt och omtanke i fokus! Välkommen att bli en del av vårt team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska består dina arbetsuppgifter av omvårdnad och behandling av den akut sjuka patienten med inriktning inom flera olika specialiteter. I arbetet ingår även provtagning, omläggning, övervakning och andra vanligt förekommande undersköterskeuppgifter. Som undersköterska på AVA har du ett stort ansvar och är högst delaktig i flödet och det patientnära arbetet.
Hos oss arbetar du i team som består av sjuksköterska, undersköterska och läkare. Vi värdesätter ett gott samarbete då allas kunskap är lika viktig för patientens bästa. På vår avdelning möts du av ett varierande och stimulerande arbete i en god arbetsmiljö som även ställer höga krav på flexibilitet och god prioriteringsförmåga.
På Lasarettet i Ystad arbetar vi långsiktigt med Magnetmodellen, en organisationsmodell som grundar sig på mångårig forskning kring hur vi kan ge vård av högsta kvalitet, öka patientsäkerheten och stärka vårt interprofessionella samarbete. Modellen ger också våra medarbetare en tydlig professionsutveckling. Som en del i detta ingår Region Skånes kompetens- och tjänstemodell. Den bygger på ett kontinuerligt lärande och utveckling av kompetens i yrkesrollen samt möjlighet att söka tjänster i de olika faserna. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Tidigare erfarenhet inom slutenvård är ett krav och tidigare erfarenhet från akutsjukvård är högt meriterande.
Som person vill vi att du är trygg i din roll och har ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att dela med dig av egna erfarenheter samt är öppen för att lära dig nya saker. Arbetet kräver att du sätter patienten i fokus samt har ett stort intresse för att vara delaktig och utveckla vår verksamhet. Vi ser det som en självklarhet att du vill utvecklas och att du delar med dig av din tidigare erfarenhet. Vidare är du en ansvarsfull person som tycker om ett omväxlande arbete. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Lasarettet i Ystad (visa karta
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271 33 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Kontakt
Ulrika Vilner, Kommunal 0411-995502 Jobbnummer
9998058