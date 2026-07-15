Undersköterska till Akutavdelning (AVA) i Helsingborg
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Är du undersköterska och vill börja på en spännande avdelning med stark känsla av samhörighet? Nu söker vi en undersköterska till Akutavdelning (AVA).
Hos oss på AVA har vi i dagsläget 26 vårdplatser och två intermediärvårdsplatser (IMA). Vården består av omhändertagande av patienter med förväntad kort vårdtid. Vi vårdar patienter med varierande medicinska- och kirurgiska omvårdnadsbehov, allt från unga till multisjuka äldre som insjuknat akut. AVA är en avdelning där du som undersköterska har en viktig funktion i vårdlagen där din kompetens ständigt utvecklas.
Du erbjuds möjlighet att ta del av specialiserad akutsjukvård tillsammans med kompetenta läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Du kommer vara en del av en fantastisk arbetsgrupp där tillhörighetskänslan är hög.
Låter det som något för dig? Då ska du inte tveka att söka dig till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en erfaren undersköterska till vårt team.
Som undersköterska på AVA ser du till hela patientens behov där omvårdnad av patienten är av största vikt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ansvara för omhändertagande av patienterna i vårdlagen men även att hjälpa dina kollegor i samtliga vårdlag. Den basala vården är prioritet nummer ett men du har även kontakt med olika tekniska apparaturer som hjärtövervakning och andningsstöd. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för våra medarbetare.
På AVA arbetar vi tillsammans i team och alla ansvarar för att patienten ska få bästa möjliga vård. En del av ditt ansvar som undersköterska är omvårdnad, kontroller av vitala parametrar och delta i vissa undersökningar samt ett nära samarbete med läkarna.
Arbetstiden kan förläggas till dag som natt, vardagar såväl som helger. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift, är en förutsättning för tjänsten. Vi ser därtill att dina datorkunskaper är goda. Vana av venös och kapillär blodprovstagning är krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tjänstgöring på sjukhus, men det är inget krav. Det är meriterande med erfarenhet av telemetri samt om du har goda medicinska och kirurgiska erfarenheter.
Då det är en akutvårdsavdelning är det av stor vikt att du kan arbeta självständigt, har en välutvecklad social kompetens och trivs med att arbeta i grupp. För att lyckas i tjänsten krävs det också att du kan arbeta generalistiskt, har förmågan att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare kan du arbeta parallellt med olika arbetsuppgifter samt har förmåga att göra omprioriteringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Har du inte beviset kommer du att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Fredrik Monell, Enhetschef Fredrik.Monell@skane.se Jobbnummer
10003828