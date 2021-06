Undersköterska till 30A och 30B -Geriatriken - Region Uppsala - Undersköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala2021-07-01Verksamhetsområde geriatrikMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetNu utökar vi undersköterskebemanningen på 30A/30B relaterat till den ökande vårdtyngden inom geriatriken och söker därför fler undersköterskor till avdelningarna.Verksamhetsområde Geriatrik bedriver vård som spänner mellan akut omhändertagande till rehabilitering och utskrivningsplanering för patienter som är över 65 år. Du tar emot personer direkt från ambulans, akutmottagning och på remiss från andra avdelningar. Du vårdar personer med många olika hälsotillstånd. Geriatriken i Uppsala består av två slutenvårdsavdelningar med olika inriktningar: Geriatriska medicinavdelningen 30A och Geriatriska ortoped- och strokeavdelningen 30B.Grunden för det geriatriska arbetssättet är arbetet i teamet utifrån personcentrerad vård. Teamet består av dig som undersköterska och sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och vid behov apotekare, kurator, dietist och logoped.Ditt uppdragSom undersköterska ansvarar du för den basala omvårdnaden. Du observerar, bedömer och utför god basal omvårdnad. I dina arbetsuppgifter ingår även att ta venprover, sätta KAD och koppla sondmat. Finns även en möjlighet, beroende på tidigare erfarenhet, att erhålla delegering i viss läkemedelshantering såsom inhalationer, ögondroppar, insulin som ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession.Geriatriken ligger i framkant med att prova olika arbetssätt. 30A har ändrat sina arbetssätt till mer moderna och det möjliggör till förbättrad personcentrerad vård. 30B ser över sina arbetssätt just nu för att skapa förbättrad personcentrerad vård.Vi berättar mer på eventuell intervju.Din kompetensVi söker dig som är utbildad undersköterska, Läkare gärna med några års erfarenhet inom slutenvården. Du har god kunskap och färdighet i den basala omvårdnaden. Variationen i arbetet gör att du som söker skall vara flexibel, ansvarsfull och kunna ställa om till akuta situationer samt vara bredd att hoppa in där det behövs. Då arbetet ofta är fysiskt ansträngande är det ett krav att du har god fysik. Du har även god datavana och det är meriterande om du kan journalsystemet Cosmic. Du tycker om att arbeta med äldre människor, har ett gott bemötande samt en bra samarbetsförmåga. Du är också en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Vi erbjuderVi kan erbjuda dig en fast anställning alternativt ett vikariat med möjlighet till förlängning eller timanställning. Du får placering på en av våra geriatriska avdelningar, vi försöker tillgodose om du har särskilt önskemål om vilken. Vi kan erbjuda fast anställning på 2-skift (dag/kväll) 30A och 30B samt vikariat på nattrad på 30B.Du erhåller ett introduktionsprogram och vi anpassar din introduktion utifrån tidigare erfarenheter.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef 30A och tf Avdelningschef 30B Lena M Mattsson maila gärna till lena.m.mattsson@akademiska.se Facklig representant, kommunal Carola Carlbom 018-611 70 04Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval, intervjuer och tillsättning kan ske löpande under ansökningstiden, så avvakta inte med att lämna in din ansökan.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enl ök. -2021-07-01Sista dag att ansöka är 2021-07-15REGION UPPSALA5840037