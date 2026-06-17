Undersköterska thorax 50D
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2026-06-17
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Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Är du undersköterska som är intresserad av högspecialiserad thoraxkirurgisk vård? Vill du arbeta på en avdelning med omväxlande arbetsuppgifter? Då är 50D arbetsplatsen för dig!
Vår verksamhet
Thoraxkirurgavdelning 50D är en vårdavdelning som bedriver både pre- och postoperativ vård och omfattas av planerad och akut verksamhet. Arbetstempot är ofta högt men vi har ett mycket bra arbetsklimat där vi alla är måna om att hjälpa varandra när det behövs. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i team med flera andra yrkesprofessioner, alla med patienten i fokus. Avdelningen har 27 vårdplatser och vi är ca 80 medarbetare.
Ditt uppdrag
Arbetet som undersköterska på 50D är varierande och utvecklande. På postoperativa patienter är omvårdnad, mobilisering och sårvård de huvudsakliga arbetsuppgifterna.
Arbetet med den preoperativa delen består mer av information, provtagning samt förberedelser inför operation. Avdelningen har goda rutiner och god struktur. Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Gärna med erfarenhet av arbete på sjukhus. Meriterande är erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Din kompetens
Du har god samarbetsförmåga och är noggrann. Du är flexibel och kan arbeta såväl dag som natt. Du är positiv till utmaningar och behärskar tempoväxlingar i arbetet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning, där rotationstjänstgöring dag, kväll, natt och helg ingår. Inskolning sker enligt överenskommelse relaterat till tidigare vårderfarenhet.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi har önskeschema. Provanställning kan komma att tillämpas. Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf avdelningschef, Emelie Ulfsdotter Lindelöf, emelie.ulfsdotter.lindelof@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS794/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9968669