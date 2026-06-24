Undersköterska/Stödassistent till Resursteamet
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2026-06-24
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Social verksamhet har ett resursteam för att täcka upp frånvaro inom LSS verksamhet (funktionshinder) och äldreomsorg. Detta för att möjliggöra att brukare får kontinuitet och van personal vilket ökar trygghet för både brukare och personal.
Nu söker vi särskilt dig som är intresserad av att utföra insatser inom hemtjänst och äldreomsorg. Då det främst är inom hemtjänsten är det särskilt viktigt att du har b-körkort och att du känner dig bekväm med att arbeta självständigt ute i brukares hem. Dina arbetsuppgifter
Resursteamets uppgift är att bemanna vakanta turer inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Utifrån utbildning, erfarenhet och intresse finns möjligheten att arbeta inom olika verksamheter. Arbetet kommer att inledas med bredvidgång på de aktuella arbetsplatserna.
Du kommer att omfattas av årsarbetstid, vilket innebär att arbetstiden kan variera mellan månaderna. Bemanningen utgår från dina önskemål om arbetstider när de bokar in dig på vakanser, men bokning av arbetstiden liksom ändringar kan förekomma med kort varsel. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg och du behöver kunna arbeta på alla typer av arbetspass. Då det ingår att vara flexibel i arbetsuppgifterna har man tillägg och därmed en högre lön.
Social dokumentation sker i dokumentationsprogrammet LifeCare.
Att arbeta i resursteamet innebär att man kan få arbeta på flera olika arbetsplatser. T.ex. kanske det är en kollega som har semester på en enhet där man behöver täcka upp. Eller att det kan vara en arbetsplats där personal är sjuk och där du behövs för ett kortare tag. Man får arbeta med flera olika kollegor och möta olika brukare och det är därför viktigt att man är flexibel och känner sig trygg i att arbeta med olika kollegor och brukare. Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen är utbildad undersköterska, har gått barn- och fritidsprogrammet med inriktning funktionshinder eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom området. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du har ett stort intresse av att arbeta med människor. Du har god datorvana och är van vid att dokumentera, du är kreativ och är van vid att arbeta lågaffektivt. Då kommunikation och dokumentation är viktiga delar i verksamheten förutsätter arbetet att du behärskar svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv, lyhörd, engagerad och utåtriktad och har en förmåga att arbeta pedagogiskt, lösningsfokuserat och självständigt.
Det är viktigt att du är flexibel och gillar att arbeta på olika arbetsplatser med olika personer. För att kunna ge våra kunder en god och säker omsorg behöver du som person ha ett gott bemötande och en positiv människosyn. Andra viktiga egenskaper är att du kan skapa professionella relationer och har en god initiativförmåga. Din samarbetsförmåga är viktig och du måste kunna arbeta självständigt och kunna ta egna beslut.Anställningsvillkor
Enligt Lag (2013:852) ska slutkandidaten uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, högst sex månader gammalt. Anställning får inte påbörjas innan utdraget har visats upp.
Provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Urvalsprocessen och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps Kommun
(org.nr 212000-1595), https://www.grastorp.se/
Jon Jespersg. 28 (visa karta
)
467 80 GRÄSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social verksamhet, Resursteamet Kontakt
Rekryterande chef, Mattias Ymefors 0514-58286 Jobbnummer
9977955