Undersköterska/stödassistent till Bemanningspoolen i Uddevalla kommun
Uddevalla Kommun, Socialtjänsten / Undersköterskejobb / Uddevalla Visa alla undersköterskejobb i Uddevalla
2025-10-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun, Socialtjänsten i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om Bemanningspoolen
Söker du tryggheten som en tillsvidareanställning ger, samtidigt som du vill ha en friare och mer flexibel arbetsform? Kom och bli poolare hos oss!
Vi är en grupp med undersköterskor och stödassistenter som är en resursförstärkning inom Socialtjänsten och kommer i första hand att vara resurser vid akuta vakanser.
Arbetsområdena är funktionshinder, socialpsykiatri, personlig assistans och äldreomsorg. Vid behov kan det behövas arbetas över gränserna.
Om jobbet
Tillsammans med dina trevliga och kompetenta kollegor i bemanningspoolen arbetar du med att tillgodose service, omsorg och vårdbehov för att göra det bästa för brukaren i dennes vardag. Du kommer att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Vi arbetar med kvalitetssäkring, verksamhets- och kompetensutveckling och självklart deltar du i detta.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som undersköterska
- I arbetet inom äldreomsorgen är du med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra brukare.
- Du arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt med vård- och omsorgsuppgifter hos personer med ett beviljat biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Arbetsuppgifterna som stödassistent
- Som stödassistent arbetar du inom LSS, socialpsykiatri eller med personlig assistans och du ger stöd, service och omvårdnad enligt LSS.
I uppdraget som undersköterska/stödassistent ingår det att bidra till din egen, gruppens och
verksamhetens utveckling. Hos oss behöver du vara flexibel och serviceinriktad, både vad det gäller arbetstider och arbetsplatser då arbete sker över verksamhetsområdena.
Vi söker dig som
- Är trygg i dig själv
- Strukturerad och kvalitetsmedveten
- Serviceinriktad med stort personligt engagemang
Arbetet som undersköterska/stödassistent i Bemanningspoolen ställer även höga krav på eget ansvar, flexibilitet och en professionell framtoning. Kvalifikationer
- Du är utbildad undersköterska och/eller stödassistent
- Du har B-körkort och tillgång till egen bil
- Du har god datakunskap och behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom liknande verksamheter.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningarna i Bemanningspoolen kommer att grundas på bilaga D i Allmänna bestämmelser (AB) vilket innebär att du ska ha ett arbetstidsschema, som bland annat anger fridagar och huvudsaklig arbetstidsförläggning ett så kallat normalschema. Bemanningspoolen innebär även oregelbundna arbetstider och arbete varannan helg. Det utgår ett lönetillägg på 2000 kr för de som anställs i bemanningspoolen.
Innan eventuell anställning kommer vi att begära in utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, tänk på att begära hem detta i god tid, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Urvalet pågår löpande och rekrytering kan komma att göras innan ansökningstiden har gått ut så
välkommen med din ansökan redan idag!
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uddevalla kommun, Socialtjänsten Kontakt
Malin Larsson 0522-698130 Jobbnummer
9561085