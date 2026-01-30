Undersköterska Ständig helgtjänst Hemtjänst område 5 - Vikariat
2026-01-30
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Arbetsuppgifterna innebär att du ska arbeta med vård och omsorg i brukares hemmiljö.
Du utför bistånds beslutade insatser. Du hjälper i de aktiviteter som brukaren behöver hjälp med i vardagen, för att få möjlighet att fortsätta leva ett meningsfullt och aktivt liv med en meningsfull vardag. Du kommer att vara fast omsorgskontakt till brukare där du har ansvar att upprätta och följa upp genomförandeplaner med tydliga strukturerade mål, samt att du kommer att vara en viktig funktion för brukaren i uppdraget som fast omsorgskontakt.
Du kommer i ditt uppdrag som undersköterska att arbeta flexibelt i samplaneringsområdet.
Du utför dokumentation och rapporterar avvikelser. Du arbetar med ett tydligt brukarfokus där vår värdegrund är självklar i allt arbete.
Du utför delegerade HSL-insatser och eftersträvar att utveckla dina kunskaper och ditt ansvarsområde. Du arbetar aktivt i arbetsgruppen för att skapa teamkänsla, du tillför nytänkande och arbetsglädje och ansvarar gärna för något av våra ombudsuppdrag.
Du föredrar att arbeta kväll.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som ser ett gott bemötande som en självklarhet, är flexibel som person och ser din arbetsplats som ett team där alla hjälps åt. Vi ser helst att du har examen från omvårdnadsprogrammet samt godkänt betyg i svenska 1 (A) eller svenska som andraspråk och samhällskunskap 1 (A) eller motsvarande äldre utbildning.
Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll som undersköterska. Du trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. I ditt arbete värnar du om brukarnas integritet, delaktighet och självbestämmande och har ett respektfullt och professionellt bemötande.
Det är meriterande om du har kompetens inom demens - kognitiva sjukdomar.
Du är lyhörd, ansvarsfull och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån brukarens individuella behov. Du ser möjligheter i stället för hinder och har ett starkt engagemang för att ge god och kvalitativ vård och service.
Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Krav på körkort och tillgång till bil.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tjänsten är ständig helg
Tillträde snarast. Vikariat pga. föräldraledighet tom januari 2027
Vi utgår ifrån Våxtorp.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
