Undersköterska/specialistundersköterska till Skogsgläntan
2026-01-20
Är du vår nya kollega? Vi söker tre undersköterskor eller specialistundersköterskor till Skogsgläntan.
Skogsgläntan vård- och omsorgsboende ligger i Stora Sundby, tre mil väster om Eskilstuna. Här finns 22 lägenheter fördelade på två enheter i en vacker och naturnära miljö. Den personcentrerade vården står i fokus på boendet och elva av platserna har inriktning mot personer med demenssjukdom.
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanligt omvårdnadsuppdrag utifrån varje brukares enskilda behov och förutsättningar. Du ger stöd och service i deras dagliga liv för att skapa en meningsfull, trygg och aktiv vardag. I rollen ingår delegerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Som kontaktperson ansvarar du för att följa upp och samordna insatser för ett antal brukare, med fokus på delaktighet och individanpassad omsorg. Vi erbjuder även ombudsroller för den som är intresserad.
Är du utbildad specialistundersköterska får du givetvis ett utökat uppdrag i dialog med chef för enheten. Allt får att ta vara på din kompetens på bästa sätt.
Du arbetar i huvudsak med brukare med demens i den här tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har B-körkort och tillgång till egen bil. Om du söker tjänst som specialistundersköterska vill vi att du har avslutad eller pågående utbildning till specialistundersköterska. Du har grundläggande datorkunskaper, gärna med erfarenhet av dokumentation i dokumentationssystem.
Det är en stor fördel om du har:
* Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
* Kunskap om kvalitetsregister (exempelvis BPSD eller Senior Alert)
* Erfarenhet av arbete med personer som har en demenssjukdom och/eller multisjuklighet.
Som person är du flexibel och lösningsfokuserad. Du har ett positivt synsätt och en förmåga att se helheten. Att ge service, samarbete och skapa goda relationer är enkelt för dig oavsett om det är till kollegor, brukare eller anhöriga.
För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppvisa ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du beställer det på deras hemsida. Vi rekommenderar alla som söker att beställa det redan nu. Om du redan är tillsvidareanställd i Eskilstuna kommun behöver vi få in ett tjänstgöringsintyg där titel, anställningsform och anställningstid framgår och som styrker att du omfattas av övergångsregler för tillsvidareanställda 1 juli 2023.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Ela Bjelevac ela.bjelevac@eskilstuna.se 016-710 2813
9694247