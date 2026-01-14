Undersköterska, sommarvikarie 2026, Frykens vårdboende, Norlandia
Norlandia Care AB / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2026-01-14
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Care AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Årjäng
, Örebro
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är undersköterska/vårdbiträde och som vill jobba heltid/deltid under hela eller delar av sommaren på Frykens vårdboende i Karlstad. Vill du bli en del av vårt team i sommar? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som undersköterska/vårdbiträde på Norlandia Äldreomsorg?
Som undersköterska/vårdbiträde är du en värdefull nyckelspelare som bidrar till att våra boende får en trygg och meningsfull tillvaro på ålderns höst. Vi utgår alltid från den boendes vilja och egna förmåga och ser till det friska. Som undersköterska/vårdbiträde ansvarar du för att utföra en värdig och god omsorg och omvårdnad utifrån den äldres individuella behov. Förekommande arbetsuppgifter kan till exempel vara hjälp med den dagliga omvårdnaden, medicingivning, dokumentation, stöttning vid aktiviteter, servering av måltider samt enklare städ i boendens lägenhet. Du kommer få vara delaktig i allt från lärorika omvårdnadsmoment till trevliga aktiviteter med de boende. Ett väldigt spännande jobb helt enkelt!
Om Frykens vårdboende
Fryken är beläget på Rud i Karlstad. Fryken har 47 platser, fördelat på 5 avdelningar, för personer med demenssjukdom. Hos oss finns personal dygnet runt och vår vision är att skapa ett gott liv - varje dag för våra boende. Vi har gemensamma aktiviteter varje vardag i vår samlingssal Solglimten och aktiviteter på avdelningarna varje dag samt på individnivå en gång i veckan. Fryken har promenadgrupper som varje dag erbjuder våra boende utevistelse. På helgerna serveras våra boende hotellfrukost och varje lördag serveras en 3 rätters middag.
Fryken är ett boende som är stjärnmärkt enligt Svenskt demenscentrums utbildningsmodell.
För mer information om Frykens vårdboende besök www.norlandia.se/Fryken
Hos oss får du tillgång till Cappy - en smart lönefunktion
Som sommarvikarie på Norlandia får du tillgång till Cappy - en app som ger dig koll på arbetstid och lön i realtid. Du ser preliminär lön och hur extra pass påverkar lönen, kan vid behov ta ut upp till 50 % av intjänad lön (timanställda; 29 kr/uttag, ingen kredit/ränta) och får tillgång till utbildningar i privatekonomi.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350 poäng.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen och demensvård.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: Heltid, deltid eller timanställning
Tillträde: Juni, juli och augusti 2026. Det finns möjlighet att fortsätta arbeta som timvikarie efter sommarperioden.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Om du är utbildad undersköterska behöver du kunna uppvisa intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Birgitta Lund, Verksamhetschef
Telefonnummer 010-761 28 68
E-postadress birgitta.lund@norlandia.com
Britt-Marie Frisell, Samordnare
Telefonnummer: 010-761 28 63
E-postadress britt-marie.frisell@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7049247-1788783". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Mossgatan 85 (visa karta
)
654 66 KARLSTAD Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9683867