Undersköterska Soloms Äldreboende I Sollentuna
2026-01-13
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för äldre i deras hem på vårt boende? Hos oss får du arbeta nära de boende i en varm och utvecklande miljö där varje dag gör skillnad.
Här finns ett engagerad grupp kollegor som stöttar varandra, och du får möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du gör nytta för andra.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Som undersköterska på SOLOMs äldreboende är du med och skapar en trygg, meningsfull och värdig vardag för våra boende. Du ger individuellt anpassad omsorg och finns där som ett stöd i både stort och smått, alltid med den boende i fokus. Du arbetar nära där ni tillsammans bidrar till att varje person känner sig sedd, delaktig och respekterad. Vanliga arbetsuppgifter för dig kommer att vara:
- Ge stöd med personlig omvårdnad, hygien och vardagliga aktiviteter
- Skapa trivsel och social samvaro utifrån varje persons behov och önskemål
- Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i samråd med legitimerad personal
- Följa genomförandeplaner och dokumentera i vårt journalsystem
- Kontakt och samarbete med kollegor, sjuksköterska och anhöriga
Edsbergs äldreboende ligger i naturnära Edsberg med 100 lägenheter fördelat på 60 omvårdnadsplatser, 20 platser för personer med demenssjukdom samt 20 platser korttids- och växelvård. Edsberg ligger på promenadavstånd från Edsbergscentrum.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Att vara behovsanställd innebär att du själv kan vara med och anpassa hur mycket och när du arbetar. Självklart har vi också kollektivavtal.
Tjänsten är ett timanställning med tillträde enligt överenskommelse. Det är vår verksamhet som styr arbetstiderna och de kan vara dag, kväll och helg
Om dig
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
- Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet samt skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen
- Goda kunskapar i svenska språket när det kommer till tal och skrift
- Grundläggande datakunskaper, och kan använda e-post, Word samt arbeta i verksamhetssystem
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
Som person känner glädje i att stötta människor i vardagen och trivs med att arbeta nära dem. Med ett lyhört och respektfullt sätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar trygghet. Du är flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en arbetsmiljö där både kunder och kollegor kan utvecklas och trivas.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och det ska lämnas i det oöppnade kuvertet. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Solom
(org.nr 556647-6700) Arbetsplats
Edsbergs Äldreboende Kontakt
Camilla Helming (teamledare) 0812824113 Jobbnummer
9680343