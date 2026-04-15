Undersköterska Solgården Ute - Hemtjänst
2026-04-15
Solgården Ute är en mindre, specialiserad arbetsgrupp som arbetar med hemtjänstinsatser riktade till personer med demensdiagnos eller demensliknande symptom. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, där vi ser hela människan och anpassar omsorgen efter individens behov. Målet är att skapa trygghet och livskvalitet - så att våra kunder kan bo kvar hemma så länge som möjligt, samtidigt som vi stöttar deras anhöriga.
Vi är väldigt glada över att kunna dela med oss av att vi just nu är i startgroparna för att öppna en ny dagverksamhet på Solgården, där vi inom Solgården Ute kommer att stå för innehåll och genomförande. Vår ambition är att skapa en meningsfull, stimulerande och trivsam vardag med fokus på gemenskap, upplevelser och välmående. Under dagarna kommer vi att erbjuda ett varierat utbud av planerade aktiviteter- alltid anpassade efter deltagarnas behov och önskemål. Vi ser fram emot att skapa en plats där varje dag känns både givande och rolig att se fram emot.
Arbete förekommer dag och kväll och vid behov hjälper vi även till inne på demensboendet Solgården. Dina arbetsuppgifter
Att stödja våra kunder med omvårdnad, aktiviteter och träning.
Ansvar som åligger rollen fast omsorgskontakt.
Delta på möten som åligger en i rollen som undersköterska.
Kontakt med andra professioner samt anhöriga.
Vi behöver ständigt ta oss an nya utmaningar och du är en del i att utveckla omvårdnaden till det bättre samt att skapa en meningsfull vardag för våra kunder.
Att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som läkemedelshantering enligt delegering från sjuksköterska.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma och att förändras över tiden.
Provanställning kan komma och tillämpas.
Arbetet är mångsidigt och det är viktigt att kunna hantera förändringar och samtidigt ha ett lugnt och positivt bemötande. Kvalifikationer
Är utbildad undersköterska
Har god datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Erfarenhet eller utbildning inom demens
Kunskap inom BPSD
Finska språkkunskaperDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du:
Är självständig men också en lagspelare
Har ett lösningsfokuserat arbetssätt
Är kommunikativ och professionell
Skapar trygghet genom ett lugnt och positivt bemötande
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIG INFORMATION
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan. Utdrag ur belastningsregister krävs vid anställning.
Kontaktinformation
Cecilia Blidberg Seppälä, Enhetschef, 0240-660364, cecilia.blidberg.seppälä@smedjebacken.se
Annelie Wadling, Facklig företrädare kommunal, 010-4428179, annelie.wadling@smedjebacken.se
Arbetsplats
Gärdesvägen 2
777 33 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Ref.nr: 5110389875
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Startdatum: 2026-08-10
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
