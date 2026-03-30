Undersköterska sökes till Zätagränd Hälsocantral!
2026-03-30
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin. Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Zätagränd hälsocentral ligger centralt placerad i Östersund och är en mycket väl fungerande hälsocentral med hög trivsel och god arbetsmiljö! Det är ett härligt positivt gäng som bara ser möjligheter. Hälsocentralen är bemannad med både specialister och utbildningsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Här finns också rehabkoordinator, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnaster/fysioterapeuter och psykosocial enhet. Vi har en välbesökt familjecentral med barnmorskemottagning, barnhälsovård, samt öppen förskola. Vi är drygt 65 medarbetare och två enhetschefer som tillsammans tar hand om ca 13 400 listade.
Arbetsklimatet på Zätagränds hälsocentral kännetecknas av trivsamt team med ett väldigt bra samarbete mellan alla olika yrkeskategorier och där man värnar om varandras arbetssituation. Vi utökar nu våran undersköterskebemanning för att kunna möta behovet av nära och personcentrerad vård. Ta chansen att bli en del av vårt kompetenta underskötersketeam.
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på hälsocentral. Huvudsakliga arbetsuppgifter är arbete på provtagningen/lab, assistans till övriga mottagningar, hembesök samt ingå i vår infektionsmottagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning med sjukvårdsinriktning. Har du erfarenhet av mottagningsarbete och primärvård är det meriterande och det är även meriterande om du har arbetat i cosmic eller andra datasystem.
Du känner dig stimulerad av att arbeta i en föränderlig verksamhet. Du bör vara utåtriktad, flexibel, strukturerad och van att bemöta patienter med olika behov. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp samt teambaserat.
Du bör helst ha B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/95/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Zätagränds hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Margareta Laxvik margareta.laxvik@regionjh.se 063-14 21 11 Jobbnummer
9825882