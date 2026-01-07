Undersköterska sökes till vårt team i Åkersberga
2026-01-07
Välkommen till familjeföretaget Allegio Omsorg!
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut eller som en RUT-tjänst. Utifrån kundens behov ser vi till att tillsammans utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med fast omsorgskontakt och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder, på bästa möjliga sätt, prioriterar vi små arbetsgrupper med god kontinuitet. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten - vi kan alltid bli bättre.
Idag har företaget över 1400 anställda undersköterskor, vårdbiträden och städare. Vi har specialkompetens inom demens och palliativ vård. Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har den bästa och mest engagerade personalen!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med den enskilda individen, att du respekterar våra kunder och ger den absolut bästa servicen är väldigt viktigt.
Viktigt är att du hanterar svenska språket i både tal och skrift.
Anställningen är en provanställning på 6 mån som sen kan övergå i en tillsvidareanställning, 100% med arbete varannan helg.
Vi använder cyklar på denna enhet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
