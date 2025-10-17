Undersköterska sökes till Operation 7 Sahlgrenska
2025-10-17
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
Operation 7 är en mindre dagoperationsenhet med fyra operationssalar.
Vår huvudsakliga verksamhet består av elektiv öra-näsa-hals-kirurgi, och vi tar hand om patienter med akuta luftvägar dagtid. Utöver det utför vi även kirurgi inom bröstcancer och käkkirurgi. Vi samarbetar med plastikoperation och utför regelbundet samoperationer. Patienterna är mestadels vuxna men åldersspannet kan röra sig mellan 6 månader upp till över 90 år. Vår verksamhet är förlagd dagtid mellan klockan 7 till 17, måndag till fredag.
Om jobbet
Som undersköterska har du ett omväxlande arbete med fokus på patientnära vård. Att arbeta som undersköterska innebär att du är en viktig del i det team som arbetar för att alla patienter ska få en god och säker vård.
Arbetet innebär omvårdnad av patienter på en dagoperationsenhet, exemplevis ta vitalparametrar, koppla upp EKG, dokumentera i journalsystem, koppla upp olika former av utrustning och apparatur, förbereda och avveckla inför olika ingrepp, assistera operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska på operationssal under operation och sövningar.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Önskvärt är att du har erfarenhet från operation alternativt IVA.
Du är stabil, flexibel, noggrann, initiativtagande, självständighet och god förmåga att samarbeta och gillar att vara en del av teamet.
Du kommer jobba nära patienterna och du har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och kollegor, arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. Du ska trivas med att arbeta på ett flexibelt och noggrant sätt och van att ta egna initiativ och kan organisera ditt arbete självständigt.
Du tycker om att samarbeta med olika yrkeskategorier och ser möjligheter och hittar lösningar på problem som uppstår samt i att vara med och utveckla verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
