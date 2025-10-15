Undersköterska sökes till kardiologisk vårdavdelning
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Din framtida arbetsplats
Avdelning 5 är en internmedicinsk vårdavdelning med kardiologisk inriktning.
Vi är en vårdavdelning som vårdar akut hjärtsjuka patienter samt ger eftervård efter hjärtoperation. Vi vårdar även övriga internmedicinska patienter och vi arbetar med snabba utredningar och undersökningar för att tillgodose våra patienters vårdbehov.
Avdelningen har 23 vårdplatser och möjlighet till telemetriövervakning. Avdelning 5 är också en UVA-avdelning för sjuksköterskestudenter med resurs för att göra placeringen hos oss så bra som möjligt och vi har även undersköterskeelever.
Som undersköterska hos oss ingår du i tvärprofessionella team tillsammans med läkare och sjuksköterskor i det dagliga omhändertagandet av patienter, med främst medicinsk karaktär. Vi har nya fräscha lokaler och dessa erbjuder en härlig fysisk arbetsmiljö som har gott om plats och är anpassade efter patientens behov.
Vi arbetar i team, vilket innebär att alla professioner - sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och läkare - arbetar gemensamt tillsammans med patienten, ett gott samarbete är därför något som är viktigt för oss. Vårt fokus är att i ständig utveckling förbättra den nära vården för våra patienter. Drivkrafter hos oss är glädje, närvaro och engagemang.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård.
Vi ser gärna att du som söker är ansvarskännande, strukturerad och engagerad och benägen att ta egna initiativ. Du är också flexibel och positiv i situationer som kräver lite extra. Vi värdesätter ett gott medarbetarskap för en bra arbetsmiljö och arbetsglädje, varför du behöver ha en god samarbetsförmåga.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se)Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
