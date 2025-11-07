Undersköterska sökes till hemsjukvård Tumba vårdcentral
2025-11-07
Tumba i Botkyrka kommun växte upp runt pappersbruket redan på 1700-talet och erbjuder idag ett trivsamt område med allt från flerfamiljshus-villa-lantbruksmiljö.
Tumba vårdcentral finns i välplanerade och rymliga lokaler nära Tumba centrum och nås på 20 minuter från Stockholm södra station. Vi prioriterar arbetsmiljö, gott samarbete och trivsel. Tillsammans jobbar vi för att erbjuda en högkvalitativ primärvård för vår befolkning.
Vårdcentralen, med cirka 15 000 listade patienter, har geografiskt samordningsansvar för primärvården i Botkyrka. Vi har husläkarmottagning, hemsjukvård, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team och rehabiliteringskoordinator. Vi har bra samarbete med primärvårdsrehabilitering i området.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Alla förekommande arbetsuppgifter som undersköterska i hemsjukvård och vid behov även på mottagning. Som undersköterska hos oss kommer du främst att ta hand om våra patienter i hemsjukvården. I arbetsuppgifterna ingår bland annat läkemedelshantering, provtagning, såromläggning, katetervård etc.
Detta görs utifrån individuella delegeringar där det krävs att du klarar kunskapsprov samt visar praktiskt att du har de kunskaper som krävs för uppdraget.
Kravspecifikation
Du ska vara utbildad undersköterska med bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen och
behörighet att verka inom svensk sjukvård. Tidigare erfarenhet av primärvård, hemsjukvård samt journalsystemet TakeCare är meriterande. Krav på att du innehar B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv och kan ta eget ansvar. Du ser lösningar, är flexibel, gillar att jobba i team samt har en god prioriteringsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Timanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Tumba vårdcentral Kontakt
Hind Al-suhaili, enhetschef 08-12342709 Jobbnummer
9593001