Undersköterska sökes till Folkkungagården, 75%
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Mjölby Visa alla undersköterskejobb i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Folkungagården är ett av kommunens vårdboenden som ligger beläget i Väderstad. Folkungagården har 21 lägenheter var av 15 är för personer med demenssjukdom. Vi arbetar dagligen med fokus på att skapa en meningsfull tillvaro för de boende genom en bra vård och omsorg i nära samverkan med olika professioner. Nu söker vi en undersköterska som vill anta utmaningen och bli en del av en vår enhet. Tjänsten innebär dag, kväll- och helgtjänstgöring.
Vill du också bli en av oss?
Är du en modig och engagerad möjliggörare som vill skapa livsglädje?Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska på Folkungagårdens vårdboende utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett salutogent perspektiv.
Uppdraget som undersköterska innebär i huvudsak att du på ett engagerat och aktivt sätt arbetar med omvårdnad och rehabträning samt vardagsrehabilitering för att se till att de boende får en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna består bland annat av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumentation och omvårdnad . Uppdraget består även av social samvaro med de boende där du förväntas stötta i olika dagliga aktiviteter. Din arbetstid kommer vara på demensavdelningarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har ett genuint intresse för målgruppen samt erfarenhet av omsorgsarbete. Du är van vid att använda digitala redskap samt att utföra tydlig och strukturerad dokumentation, med fördel i dokumentationssystemet Lifecare. Arbetet innebär att dagligen kommunicera med olika parter, därav krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Uppdraget innebär tunga arbetsmoment.
Som person är du ansvarstagande och positiv samt har förmågan att följa instruktioner och förhålla dig till uppsatta tidsplaner. Du är bra på att ta egna initiativ och arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som stimuleras av att arbeta i team för att ge bästa service till våra boende.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis samt bevis från Socialstyrelsen skyddad yrkestitel som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278281". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jeanette Forsén jeanette.forsen@mjolby.se 010-234 58 01 Jobbnummer
9512515