Undersköterska sökes till Ekdalagården
2026-02-26
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta
kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör
mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft
inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda
kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking
av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som
håller för kommande generationer.
Vi söker nu en undersköterska till Ekdalagården, beläget i centrala Mölnlycke. Tjänsten är förlagd till vår demensavdelning, där du tillsammans med kollegor arbetar för att skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag för våra boende. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll samt varannan helg.Publiceringsdatum2026-02-26
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du, tillsammans med kompetenta kollegor, bidrar till att skapa trygghet, god omvårdnad och stöd i vardagen för våra brukare samt möjliggör en meningsfull och aktiv fritid. Arbetsuppgifterna utformas utifrån varje individs behov, resurser och förutsättningar. I arbetet ingår bland annat stöd vid hygien, måltider, städning, tvätt, aktiviteter och social samvaro.
Du ansvarar även för social dokumentation, ombudsuppdrag samt delegerade HSL uppgifter. Arbetet är varierande och kan stundtals vara både krävande och fysiskt ansträngande. Vi arbetar med fokus på trygghet, respekt och delaktighet för brukarna.
Samplanering
Härryda kommun arbetar för att öka grundbemanningen och minska behovet av timanställningar. Samplanering innebär att du har en hemmaenhet men vid behov även kan arbeta arbetspass på andra enheter inom kommunen.
Syftet är att säkerställa kontinuitet och trygg omsorg för brukarna, samtidigt som du som medarbetare får variation, bredare erfarenhet och möjlighet till kompetensutveckling. Introduktion ges för att du ska känna dig trygg.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska.
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Goda datorkunskaper, gärna med erfarenhet av social dokumentation.
• Förmåga att ta och följa delegerade HSL-uppgifter.
Meriterande
• Erfarenhet av att jobba med kvalitetsfrågor och värdegrundsarbete
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Erfarenhet av TimeCare, Treserva och/eller BPSD-registret.Dina personliga egenskaper
• Empatisk och flexibel.
• Ansvarsfull och självständig.
• God samarbetsförmåga och positiv inställning.
• Trygg i krävande situationer.
Vi erbjuder
• Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex.
• Verksamheter med nöjda brukare. Enligt brukarundersökningar ligger Härryda kommuns äldreboenden topp 25 i landet.
• En verksamhet i framkant inom digitalisering med tekniska hjälpmedel som digitaliserade larm, digital signering och dokumentation i BPSD-registret.
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Övrig informationVi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till, Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
