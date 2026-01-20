Undersköterska sökes stabil anställning och god arbetsmiljö
2026-01-20
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A & A Hemtjänst i Halland AB i Halmstad
Undersköterska till vård och hemtjänst - månadslön & möjlighet till tillsvidareanställning
Vi söker nu engagerade undersköterskor med erfarenhet inom vård och/eller hemtjänst som vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, respekt och trygghet står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som undersköterska hos oss arbetar du nära kunderna och bidrar till att skapa en trygg och värdig vardag. Arbetet är omväxlande och självständigt, men sker alltid i samarbete med kollegor och arbetsledning.Dina arbetsuppgifter
Omvårdnadsarbete enligt individuella genomförandeplaner
Stöd i vardagliga moment såsom personlig omvårdnad, hushåll och förflyttning
Dokumentation enligt gällande rutiner
Samarbete med kollegor, anhöriga och andra professioner inom vården
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet inom vård och/eller hemtjänst
Har B-körkort (krav)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett gott bemötande
Vi erbjuder
Månadslön
Möjlighet till tillsvidareanställning
Trygg anställning med kollektivavtalsliknande villkor
Ett stöttande arbetsklimat och närvarande arbetsledning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Mail
E-post: liridona@aahemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A & A Hemtjänst i Halland AB
(org.nr 556766-2068)
Vallås Torg 20
)
302 58 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Liridona Hajrizaj liridona@aahemtjanst.se Jobbnummer
