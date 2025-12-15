Undersköterska, Skräddaren vård- och omsorgsboende
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Skräddarens vård- och omsorgsboende ligger centralt på Teg, ca 1,5 km från Umeå centrum, med närhet till Umeälven och fina grönområden. Boendet har 47 lägenheter fördelade på tre plan och varje plan består av två mindre enheter.
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till oss!
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag.
Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Du kommer att vara behjälplig med bland annat dusch, tvätt, städ, måltider och övrig service. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Schemalagd arbetstid dag/kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och ser gärna att du som söker har erfarenhet från äldreomsorgen.
I mötet med boende krävs god kompetens som grundar sig i personlig lämplighet, mognad och en välutvecklad empatisk förmåga. Du visar ett stort engagemang för både brukare och verksamhet i alla dina relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt, är tålmodig och initiativrik, samtidigt som du har en god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas. Pälsdjur förekommer emellanåt på arbetsplatsen så du bör inte vara allergisk.
Övrigt:
Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker när ansökningstiden har passerat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön
