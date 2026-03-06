Undersköterska/skötare till psykiatrisk mottagning
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Undersköterskejobb / Söderhamn Visa alla undersköterskejobb i Söderhamn
2026-03-06
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri i Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Söderhamn är en allmänpsykiatrisk mottagning för invånare över 18 år. Vi ansvarar för att i den öppna psykiatriska vården bedriva insatser som främjar hälsa och ökad livskvalitet. Vi är cirka 30 medarbetare på mottagningen i Söderhamn som präglas av en god arbetsmiljö där vi har omsorg om varandra. Verksamheten genomsyras av ett gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat.
Vi söker nu en undersköterska/skötare till mottagningen för ett vikariat på sex månader. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team bestående av läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Arbetet sker i samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter.
Som undersköterska/skötare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• samtal/motiverande samtal
• kartläggande-, strukturstödjande- och suicidpreventiva samtal tillsammans med inledande besök, uppsökande verksamhet, krisintervention, mottagningsbesök och hembesök.
• läkemedelshantering.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är stresstålig och har en god förmåga att arbeta strukturerat. Du ska vara flexibel i ditt arbetssätt och snabbt kunna skifta fokus. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
I rollen som undersköterska/skötare ska du
• vara utbildad undersköterska eller skötare
• ha erfarenhet från psykiatrisk vård då arbetet innefattar självständiga bedömningar
• ha god dokumentationsvana
• ha B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du tidigare har arbetat i Cosmic.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Lena Olsson, vårdenhetschef lena.l.olsson@regiongavleborg.se Jobbnummer
9780515